Trumps neue Einsichten Der künftige US-Präsident stellt sich der Presse. Er macht Russland für die Hackerangriffe im Wahlkampf verantwortlich.

Donald Trump vor der Presse in New York: Es war die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten seit Juli 2016. Seit der Wahl im November hatte er Medien und Öffentlichkeit vorzugsweise mit Nachrichten per Twitter versorgt. © REUTERS

Gut eine Woche vor dem Amtsantritt gibt der künftige US-Präsident Donald Trump weiter Rätsel auf – nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Wirtschaft und den Verbündeten. Wohin steuert der Immobilienmogul in der Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik? Mehr Klarheit brachte auch sein Auftritt vor der Presse nicht. Und es häufen sich ernste Probleme, die Trump das Leben schwer machen.

Problem 1: Spekulationen um die Erpressbarkeit Trumps

„Falschinformationen – eine totale politische Hexenjagd“: Schon bevor er vor die Presse trat, hatte Trump in seiner typischen Art per Twitter auf Berichte über kompromittierendes Material reagiert, das den US-Geheimdiensten vorliegt. Damit sollte Trump offenbar erpressbar gemacht werden. Die Informationen waren von einem ehemaligen Mitarbeiter des britischen Geheimdiensts MI 6 aus russischen Quellen zusammengetragen worden, berichteten die New York Times und der britische Guardian. Obwohl US-Geheimdienste das Material als „nicht substanziell“ einstuften, wurden sowohl Trump als auch Noch-Amtsinhaber Obama informiert. Das spricht nach Ansicht von Beobachtern eher für die Brisanz des Materials. Darin geht es um Trumps geschäftliche Beziehungen zu Russland und seine sexuellen Neigungen. In diesem Zusammenhang war die Rede von einem Video mit einer Prostituierten.

Problem 2: Das künftige Verhältnis zu Russland

Bisher wollte Trump vom Verdacht gegen Moskau wegen der angeblichen Einmischung in den Wahlkampf mit Hackerattacken nichts wissen. Doch vor der Presse überraschte er am Mittwoch mit der Feststellung: „Es war Russland.“ Nun könnte es schwierig werden, eines seiner außenpolitischen Versprechen zu verwirklichen; nämlich das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Inzwischen ist sich Trump offenbar nicht mehr sicher. „Ich hoffe, ich komme mit Putin klar. Kann gut sein, dass nicht.“ Bei einer Senatsanhörung kurz zuvor ging der künftige US-Außenminister Rex Tillerson auf Distanz zu Moskau. Er bezeichnete Russland als eine „Gefahr“ und die Annexion der Krim als „unrechtmäßig“. Auch einige Politiker aus Mittel- und Osteuropa schickten Warnsignale. Putin sei weder ein Verbündeter Amerikas noch ein vertrauenswürdiger internationaler Partner, heißt es in einem Brief, der unter anderem vom ehemaligen schwedischen Premier Bildt sowie von den Ex-Außenministern Schwarzenberg (Tschechien) und Sikorski (Polen) unterzeichnet wurde.

Problem 3: Umgang mit möglichen Interessenkonflikten

Im Wahlkampf hatte sich Trump mit dem politischen Establishment angelegt und angekündigt, er wolle den „Sumpf“ in Washington trockenlegen. Nun macht sich Trump selbst zur Zielscheibe von Kritik. Er setzte sich über alle Bedenken von Staatsrechtlern hinweg und ernannte seinen Schwiegersohn zum Berater im Weißen Haus. Jared Kushner, Ehemann von Trumps Tochter Ivanka, sei ein „zuverlässiger Ratgeber“, sagte Trump zur Begründung. Das Gesetz gegen Vetternwirtschaft verbietet es Staatsbediensteten zwar, Familienangehörige anzustellen. Doch Juristen streiten darüber, ob die Regelung aus dem Jahr 1967 auch für das Weiße Haus gilt. Einen möglichen Angriffspunkt beseitigte Trump vorab. Angeblich verzichtet Kushner auf eine Entlohnung.

Problem 4: Einmischung in die Unternehmenspolitik

In den letzten Wochen hat Trump Verärgerung in den Führungsetagen großer US-Unternehmen ausgelöst. Erst bezeichnete er die Kosten für den Präsidenten-Jet „Air Force One“ als zu hoch und drohte dem Hersteller Boeing mit der Stornierung des Auftrags. Zuletzt forderte er den größten US-Autobauer GM auf, in den USA zu produzieren. Anderenfalls werde es Einfuhrzölle für Autos geben, die im Niedriglohn-Nachbarland Mexiko gefertigt werden. Wenig später gab GM-Rivale Ford bekannt, Pläne für ein 1,6 Milliarden Dollar teures Werk in Mexiko aufzugeben. Stattdessen solle nun in großem Stil am Autostandort Flat Rock im US-Bundesstaat Michigan investiert werden.

Problem 5: Unter vielen Amerikanern macht sich Skepsis breit

Glaubt man Meinungsumfragen, blicken viele US-Bürger mit Sorge auf den bevorstehenden Amtswechsel im Weißen Haus. Laut einer Erhebung des Washingtoner Pew Research Centers kritisieren 55 Prozent der Befragten die Methoden, mit denen der künftige Präsident seine Pläne zur Zukunft des Landes darstellt. Zudem schätzen 58 Prozent Trump als zu impulsiv ein, um wichtige Entscheidungen richtig zu treffen. (SZ/fg mit dpa)

