Trumps Mann für Nahost Jared Kushner, Chefberater und Schwiegersohn des Präsidenten, versucht, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln.

Auf diplomatisch schwieriger Mission: Jared Kushner bemüht sich im Nahen Osten um die Wiederbelebung des Friedensprozesses. © EPA/REX/Shutterstock

An diesem Auftrag sind schon etliche US-Diplomaten und Sonderbeauftragte gescheitert: Israelis und Palästinenser wieder an den Verhandlungstisch zu bringen und den Friedensprozess zu beleben. Nun versucht sich Jared Kushner an der Aufgabe. Präsident Donald Trump erwartet von seinem Chefberater und Schwiegersohn nicht weniger als den „ultimativen Deal“, der den ersehnten Frieden bringen soll. Der 36-Jährige führte am Mittwochabend getrennte Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu und Palästinenserpräsident Abbas.

Als Unterhändler bringt Kushner allerdings keine außenpolitische Erfahrung mit. Auch wenn manche Beobachter meinen, dass das im Nahen Osten nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, so wirkt es arrogant, einen Novizen mit einer diplomatisch hochsensiblen Mission zu betrauen.

Dabei kann sich Kushner allein mit seiner Herkunft des Wohlwollens in der israelischen Öffentlichkeit sicher sein. Er stammt aus einer streng religiösen jüdischen Familie und kennt das Land von mehreren Reisen in seiner Kindheit. Seine Großeltern sind Holocaust-Überlebende. Kushners Ehefrau, Trumps Tochter Ivanka, trat vor der Hochzeit zum Judentum über.

All das weckte in Israel die Hoffnung auf mehr Verständnis, nachdem das Verhältnis zu den USA in der Amtszeit Obamas spürbar abgekühlt war. Dass die Regierung unmittelbar vor Kushners Mission den Bau einer neuen Siedlung im Westjordanland beschloss, wirkt wie ein Affront. Trump hatte bei seinem Israel-Besuch vor vier Wochen die Gastgeber noch zur Zurückhaltung beim Siedlungsbau aufgefordert. In den 1967 besetzten Gebieten leben rund 600 000 Siedler – für die Palästinenser das größte Hindernis einer Friedensregelung.

Ein Erfolg seiner Mission könnte Kushners Position im Weißen Haus stärken. Ob er wirklich mäßigenden Einfluss auf Trump besitzt, ist unklar. US-Medien wissen angeblich von präsidialen Wutausbrüchen – auch gegen den Schwiegersohn. Der geriet vor seiner Nahost-Reise in den Strudel der Russland-Affäre, die den Präsidenten seit Monaten beschäftigt. Angeblich soll Kushner schon vor Trumps Amtsantritt versucht haben, einen geheimen Draht zum Kreml einzurichten. Dafür interessiert sich nun das FBI. (SZ/fg mit dpa)

