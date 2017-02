Trumps atomarer Kurswechsel US-Präsident Donald Trump denkt laut über einen Ausbau des Atomwaffenarsenals nach. Das lässt bei Abrüstungsbefürwortern Alarmglocken schrillen.

US-Präsident Donald Trump hat mit der Aussage, sein Land müsse führende Atommacht sein, Kritik auf sich gezogen. © dpa

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters kamen genauso unvermittelt wie sein Tweet vom 22. Dezember. Schon vor seinem Amtsantritt hatte er aus heiterem Himmel angekündigt, die USA müssten ihre „nuklearen Kapazitäten deutlich stärken und erweitern, bis die Welt bei den Atomwaffen zu Sinnen gekommen ist“.

Beide Male nahm Trump vermutlich Bezug auf Russland. Im Dezember hatte Präsident Wladimir Putin am Tag vor dem „Nuke“-Tweet des Präsidenten angekündigt, das strategische Arsenal Moskaus zu modernisieren. Diesmal könnten die Äußerungen als Reaktion auf Berichte verstanden werden, wonach Russland unter Verletzung bestehender Vereinbarungen („Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty“) einen Marschflugkörper stationiert hat.

Experten rätseln, ob Trump mit seinen Äußerungen darauf abzielt, das von Vorgänger Barack Obama mit Putin ausgehandelte Abkommen über die Begrenzung der strategischen Atomwaffen („New Start“) aufzukündigen. In seinem ersten Telefonat mit dem russischen Präsidenten hatte Trump das Abkommen einen „schlechten Deal“ genannt.

Das „New Start“-Abkommen sieht vor, dass beide Atommächte bis Februar 2018 ihre Bestände an Atomsprengköpfen im Gleichgewicht halten müssen. Nach Schätzungen der „Federation of American Scientists“ liegen die USA mit insgesamt 6 800 atomaren Sprengköpfen knapp hinter Russland mit 7 000 Sprengköpfen. Dieser kleine Vorsprung Moskaus hat aber nach Aussagen von Experten strategisch keinerlei Bedeutung. Zumal das US-Arsenal in einem deutlich besseren Zustand ist. „Kein amerikanischer Militärführer würde unsere Nuklearwaffen gegen das russische Arsenal eintauschen“, meint John Tierney vom „Center for Arms Control and Non-Proliferation“.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, brachte mit seinen Interpretationen der Äußerungen Trumps wenig Licht ins Dunkel. „Die USA werden ihre Vorherrschaft in diesem Bereich an niemanden abtreten“, erklärte Spicer auf Nachfrage. Wenn andere diese infrage stellten, würde diese Regierung nicht bloß zuschauen. „Unser Ziel ist es sicherzustellen, dass wir die Dominanz Amerikas in der Welt erhalten“.

Abrüstungsorganisationen reagierten mit Entsetzen auf die Äußerungen. „Einmal mehr hat Präsident Trump zu einem neuen nuklearen Rüstungswettlauf aufgerufen“, klagt Bruce Blair von „Global Zero“. Dies sei nach Jahrzehnten der Abrüstung „eine gefährliche Kehrtwende im Bereich der globalen Sicherheit“.

zur Startseite