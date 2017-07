Trumpf will weiter wachsen Volle Auftragsbücher und Umsätze auf Rekordniveau werden sich auch in neuen Arbeitsplätzen widerspiegeln.

Die Firma Trumpf in Neukirch ist auf Wachstumskurs. © Archivfoto: Uwe Soeder

Chicago, Warschau, Neukirch – eine von der Firma Trumpf in Ditzingen herausgegebene Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2016/17 nennt die Oberlandgemeinde zusammen mit den beiden Millionen-Städten. Als Beispiele für Investitionen, die wie in Neukirch realisiert wurden, oder wie in Chicago vor dem Abschluss stehen. In Neukirch nahm der Werkzeugmaschinenproduzent zu Jahresbeginn eine neue Produktionshalle in Betrieb.

Das am 30. Juni beendete Geschäftsjahr war sehr erfolgreich – für die Trumpf-Gruppe insgesamt und ihren sächsischen Standort. Die Firma Trumpf Sachsen in Neukirch verbuchte eine Steigerung im Auftragseingang von über elf Prozent, sagte Geschäftsführer Roger Kluth. „Dieser Anstieg beschleunigte sich gerade in den letzten Monaten des Geschäftsjahres deutlich. Hierbei hat unser Standort von den außerordentlich guten Verkaufserfolgen der Trumpf-Gesellschaften zum Beispiel in Westeuropa, den USA und Südkorea profitiert.“ Nach den vorläufigen Zahlen sei es gelungen, im Umsatz das Rekordniveau des vergangenen Geschäftsjahres zu halten.

Innerhalb der Trumpf-Gruppe ist der Betrieb in Neukirch auf die Entwicklung und Fertigung großer Laserschneidmaschinen sowie Automatisierungstechnik spezialisiert. Roger Kluth: „Für das gerade begonnene Geschäftsjahr sind wir sehr optimistisch. Wir haben prall gefüllte Auftragsbücher, wir haben attraktive neue Produkte am Start und wir haben mit dem Neubau einer Produktionshalle ideale Bedingungen für weitere Steigerungen unseres Umsatzes geschaffen. Wir rechnen im neuen Geschäftsjahr mit einer Umsatzsteigerung von etwa zehn Prozent.“

Vor allem im Bereich der Entwicklung wird das Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen – die ersten schon im August. Es sind Absolventen der Hochschule Zittau/Görlitz, die im Rahmen der Kooperativen Ingenieurausbildung in Zittau studierten und gleichzeitig bei Trumpf ihren Facharbeiter machten.

In der Trumpf-Gruppe wuchs der Umsatz um 10,8 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt Trumpf 12 000 Mitarbeiter, in Neukirch rund 440. (SZ/ir)

zur Startseite