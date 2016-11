Trumpf-Werk baut USA-Geschäft aus Das Neukircher High-Tech-Unternehmen präsentierte sich in Las Vegas. Dort war das Interesse groß.

Die Lasermaschine TruLaser 3030 aus Neukirch mit dem Entnahmeband ist bei US-Firmen ein Renner. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Automatisierungsanlagen aus der Trumpf Sachsen GmbH Neukirch waren jetzt auf einer der weltgrößten Fachmessen für Werkzeugmaschinen in Las Vegas zu sehen. Dort präsentierte sich das Hochtechnologieunternehmen am Stand der Trumpf-Gruppe. Dr. Harry Thonig, Geschäftsführer des Neukircher Werkes, war selbst vor Ort. „Automatisierung spielt in den USA seit Jahren eine entscheidende Rolle. Entsprechend groß war das Interesse an unserem Stand“, sagte er. Die Aussichten sind gut, dass aus Messekontakten in den nächsten Monaten Verträge werden.

Die Marke Trumpf hat seit Jahren einen guten Ruf in den USA. Der dortige Markt ist für das Werk in Neukirch nach Deutschland der zweitwichtigste. Einen hohen Anteil am Export der Trumpf Sachsen GmbH haben neben Automatisierungsanlagen Laserschneidmaschinen, die im eigenen Werk entwickelt werden. Auch bei einem Großprojekt der Trumpf-Gruppe sind die Neukircher dabei: Sie liefern Technik für eine digitale Fabrik, die 2017 in Chicago die Produktion aufnehmen soll. Technisch ein Quantensprung. Trumpf Chicago ist als Demonstrationsfabrik geplant. Vor allem Mittelständlern aus dem Bereich Blechbearbeitung sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die reale und virtuelle Welt in der Produktion zusammenzuführen.

Die Trumpf Sachsen ist mit rund 430 Beschäftigen der größte produzierende Betrieb in der Region Bischofswerda-Neukirch. (SZ/ir)

