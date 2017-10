Trumpf-Chefin: Im Osten mehr tun Angesichts des Rechtsrucks in Deutschland nimmt Nicola Leibinger-Kammüller die Wirtschaft in die Pflicht.

Nicola Leibinger-Kammüller ist Vorsitzende der Trumpf-Geschäftsführung. © dpa

Angesichts des Erstarkens von rechtspopulistischen Politikern in Deutschland sieht Nicola Leibinger-Kammüller, die Chefin des Werkzeugmaschinenproduzenten Trumpf, auch die Wirtschaft stärker in der Pflicht, um einer Spaltung der Gesellschaft vorzubeugen. Es sei noch nicht zu spät, als Gesellschaft einen gemeinsamen Weg zu finden auf der Basis von klaren Prinzipien und Fairness, sagte sie in einem Zeitungsinterview. „Dabei müssen wir alle Menschen mitnehmen, insbesondere auch jene in den neuen Bundesländern, über die wir oft allzu schnell urteilen“, so die Chefin des Familienunternehmens mit Sitz im schwäbischen Ditzingen und weltweit 11 000 Mitarbeitern. In Neukirch beschäftigt das Hochtechnologieunternehmen rund 440 Frauen und Männer.

„Die Unternehmen müssen Bundesländer wie Sachsen bei ihren Investitionsstrategien stärker berücksichtigen“, fordert die Unternehmerin. Zum wirtschaftlichen Engagement in der Oberlausitz sagte sie: „Wir agieren in dieser Region, in der es kaum Industriearbeitsplätze gibt, besonders behutsam – vielleicht noch behutsamer, als wir es bei anderen Standorten tun.“

Trumpf übernahm den Werkzeugmaschinenproduzenten in Neukirch im Jahr 1992. In den vergangenen 20 Jahren flossen 72 Millionen Euro in das Neukircher Werk, davon fast zwölf Millionen in den vergangenen zwei Jahren in den Neubau und die Ausstattung einer neuen Produktionshalle. Die Kooperationsbeziehungen zwischen Neukirch und Ditzingen gehen allerdings schon auf die DDR-Zeit zurück. Um Werkzeugmaschinen mit modernen Lasern auszustatten, nahm der damalige Rationalisierungsmittelbau des Erntemaschinenbaukombinates Fortschritt in den 80er-Jahren Kontakt zu den Schwaben auf. (szo)

