Trump vor seinem größten Erfolg

Vermutlich haben die wenigsten Journalisten sich selbst mit den 500 Seiten befasst. Da ja prinzipiell alles schlecht sein muss, was Trump macht, muss dann so lange gesucht werden bis irgendjemand ein Haar in der Suppe findet und dessen Ansicht wird dann in deutschen Medien verbreitet. Deutschland hat in Jahrzehnten keine Steuerreform geschafft, obwohl sie vor jeder Wahl versprochen wird und gegen den deutschen Steuerwahnsinn war schon das alte US Steuersystem um Längen besser, gerechter und preiswerter. Deutschland hat nicht nur im Vergleich mit Amerika viel höhere Steuern, sondern selbst in Europa lachen uns viele aus. Aber Fingerzeigen auf andere lenkt gut ab.