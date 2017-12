Trump schafft Sicherheitsregeln ab

Der Raubbau an der Natur und ihre Zerstörung laufen in vollem Gange, hauptsächlich angetrieben von unbändiger Geldgier einer mächtigen Minderheit, aber auch von viel allgemeiner Unvernunft und nicht zuletzt von Not und Überlebenswillen vieler Menschen in unterentwickelten Ländern. Nachfolgende Generationen werden uns dafür verdammen. Bleibt heute nur die Hoffnung, dass eines Tages vernünftig denkende Kräfte die Oberhand gewinnen und dann dem Wachstumswahnsinn und der sinnlosen Verschwendung an vielen Stellen die von der Natur gebotenen Grenzen setzen. Ansonsten Menschheit ade.