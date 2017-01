Trump kriegt Ärger mit den eigenen Leuten Beim Thema Geheimdienste stellen sich auch mehrere Republikaner gegen den künftigen Präsidenten.

Donald Trump © REUTERS

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist beim Blick auf seine künftigen Geheimdienste zunehmend isoliert. Am Donnerstag solidarisierten sich bei einer Kongress-Anhörung auch republikanische Senatoren mit den nationalen Behörden; ein ehemaliger CIA-Chef zog sich aus Trumps Übergangsteam zurück. Auch beim Haushalt rebelliert die Partei: Sowohl gegen Trumps Pläne für die Sozialsysteme als auch in Bezug auf die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko formiert sich Widerstand.

Der Vorsitzende des Militärausschusses ließ keinen Zweifel an seiner Einschätzung: „Jeder Amerikaner sollte über Russlands Attacken auf unser Land alarmiert sein“, erklärte Senator John McCain bei einer Sitzung seines Gremiums. Der Republikaner stellte sich damit klar gegen Trump, der entsprechende Warnungen seit Wochen missachtet. Der Nationale Geheimdienstdirektor James Clapper und NSA-Chef Michael Rogers informierten den Senat bei der Anhörung auszugsweise über neue Erkenntnisse, die nächste Woche als Bericht vorgestellt werden sollen.

US-Medien zufolge identifiziert der Report Mittelsmänner, über die Russland gestohlene E-Mails an Wikileaks weitergeleitet haben soll, um den jüngsten US-Wahlkampf zu beeinflussen. Der Gründer des Online-Enthüllungsdienstes, Julian Assange, hatte diese Woche in einem Interview erklärt, Wikileaks habe das Material nicht von Russland erhalten. Trump hatte Assanges Behauptung auf Twitter zitiert.

Im US-Kongress sagte Clapper nun, Politiker sollten sich eine gesunde Skepsis gegenüber Geheimdienstinformationen bewahren. „Aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Skepsis und Verunglimpfung.“ Der konservative Senator Lindsay Graham wandte sich direkt an den abwesenden Trump: „Es ist in Ordnung, die Geheimdienste zu hinterfragen. Sie haben absolut recht mit Ihrem Wunsch, das zu tun. Aber ich wünsche nicht, dass Sie diejenigen, die unserem Land in diesem Bereich dienen, unterminieren, bevor Sie absolut sicher sind, dass das notwendig ist!“ Trump hat sich zu den US-Geheimdiensten teilweise ehrverletzend geäußert.

Am Donnerstag wurde außerdem bekannt, dass der ehemalige CIA-Chef James Woolsey seine Beratungsfunktion in Trumps Übergangsteam gekündigt hat. Woolsey hatte Trumps Einschätzungen zur Russland-Thematik vor einigen Tagen öffentlichen widersprochen.

Wenige Minuten, nachdem Clappers Auftritt im Kongress zu Ende war, teilte Trump außerdem mit, dass er Indianas ehemaligen Senator Dan Coats zu Clappers Nachfolger ernennen will. Der Chef der 16 amerikanischen Geheimdienste scheidet am 20. Februar aus dem Amt. Der 73-jährige Republikaner Coats hat unter Präsident George W. Bush als US-Botschafter in Deutschland gedient. Er könnte Trump helfen, Brücken zu den Geheimdiensten und dem Kongress zu schlagen. Zu Moskau vertritt er allerdings ebenfalls skeptische Ansichten.

Und im Kapitol hat Trump noch andere Probleme. Sein Team plant offenbar, den versprochenen Mauerbau entlang der Grenze zu Mexiko zunächst über den US-Haushalt zu finanzieren. Am Donnerstag wurde bekannt, dass es die Mittel schon in diesem Frühjahr bewilligen lassen will. Konservative Kongressabgeordnete sind alarmiert: Trump hat zwar versprochen, Mexiko für die Milliardenrechnung aufkommen zu lassen, doch das Nachbarland hat das kategorisch ausgeschlossen. Ihre Steuerzahler wollen die Republikaner mit der Milliarden-Rechnung nicht belasten.

Die Finanzen könnten beim Umgang mit der eigenen Partei Trumps größtes Problem werden: Der konservative Senator Rand Paul hielt am Donnerstag eine flammende Rede, in der er die Haushaltspläne Trumps als Verrat an der konservativen Ideologie geißelte. Der Verzicht auf echte Sparmaßnahmen bedeute den Verzicht auf einen politischen Wechsel.

Der mächtige Tea-Party-Flügel der Partei und eigentlich auch Repräsentantenhaussprecher Paul Ryan würden vor allem die teuren Sozialsysteme gern stutzen. Doch Trump hat im Wahlkampf versprochen, sie nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Ein Umstand, an den der demokratische Senator Bernie Sanders vorgestern genüsslich erinnerte – mit dem Plakat eines Tweets von Trump aus dem Mai 2016. Das Bild verbreitete sich im Internet rasant.

