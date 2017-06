Trügerische Idylle Hitze und Trockenheit lassen den Weizen zu schnell reif werden. Im Wald steigen Brand- und Schädlingsgefahr.

Ein schönes Bild: Nur der Fachmann erkennt, dass dieser Weizen viel zu früh mit dem Wachsen abgeschlossen hat. Betroffen sind viele der 300 Hektar, auf denen die Agrargenossenschaft Radeburg dieses Getreide anbaut. Wie groß der Verlust sein wird, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen. © Norbert Millauer

Die Ähren auf dem Feld zwischen Moritzburg und Berbisdorf wiegen leicht im Wind hin und her. Leuchtend roter Mohn und blaue Kornblumen dazwischen, und die strahlende Sonne darüber lassen Urlaubsstimmung aufkommen. Heiko Hennersdorf, der Feldbau-Vorstand der Agrargenossenschaft Radeburg, sieht das idyllische Bild mit anderen Augen. Denn der Fachmann weiß, dass es trügerisch ist. „Durch die Trockenheit und Hitze hat der Weizen auf den Kuppen und den Standorten mit leichten Böden vier Wochen früher als sonst mit Wachsen aufgehört. Jetzt wird er nur noch reif.“ Darauf, wie groß die Verluste am Ende sein werden, will sich der Landwirt noch nicht festlegen.

Auch wenn es dem Weizen kaum mehr nützt, hofft Heiko Hennersdorf, dass es endlich regnet. Denn die örtlichen Niederschläge vom Dienstagabend waren nicht mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. In Reichenberg waren es 13 Liter, in Großdittmannsdorf zehn und in Steinbach gar nur vier Liter. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, sodass es der ausgetrocknete Boden kaum schafft, das dringend benötigte Nass aufzunehmen. Denn die Meteorologen haben im Mai im Durchschnitt in Sachsen etwa nur zehn Prozent des üblichen Niederschlags-Monatsmittels gemessen, wie Karin Bernhardt, Sprecherin vom Landesamt für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft, sagt.

Dem Mais hat der Regen dennoch geholfen. „Ihm geht es bei der Wärme derzeit richtig gut und dank des wenigen Niederschlags wächst er sogar“, sagt Heiko Hennersdorf. Kritischer könnte es nach seinen Worten dagegen beim Raps und bei der Gerste werden. „Die fangen jetzt mit der Kornausbildung an. Hält die Trockenheit an, drohen auch hier Verluste.“ Und so hätte er im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten auch nichts dagegen, wenn Pfingsten nicht nur die Sonne scheinen würde. Nimmt man die aktuellen Prognosen der Meteorologen, dürfen sich die Landwirte durchaus etwas Hoffnung machen.

Für Sonnabend kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings zunächst tropische Temperaturen an. Laut Florian Engelmann vom DWD in Leipzig kann das Quecksilber wieder die 30-Grad-Marke erreichen oder sogar noch höher klettern. Möglicherweise bereits am Nachmittag ist in Dresden und dem Umland mit Gewittern zu rechnen. Am Sonntag soll es zunächst regnen, erst am Nachmittag lockern die Wolken auf. „Ungemütlich“, nennt Engelmann dieses Wetter. Immerhin soll es deutlich über 20 Grad warm werden. Der Trend, der sich an den zwei Wochenendtagen andeutet, setzt sich am Pfingstmontag fort. Wieder kann es regnen und die Temperaturen fallen weiter. Die Höchstwerte sollen zwischen 16 und etwa 20 Grad liegen. Erst zum zweiten Juniwochenende kann es wieder wärmer werden, prognostiziert der DWD. Dann gibt es möglicherweise auch wieder 30 Grad oder mehr.

Auf den angekündigten Regen hoffen auch die Forstleute. In den Wäldern im Landkreis Meißen und in der Dresdner Heide galt in den vergangenen Tagen die dritte von fünf Waldbrand-Gefahrenstufen. „Am Pfingstsonnabend muss auf die Stufe vier erhöht werden“, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks Dresden. „Das bedeutet hohe Waldbrandgefahr. Waldbesucher sollten auf den Wegen bleiben und besonders aufmerksam sein.“ Rauchen ist ohnehin verboten und auch Grillen und Lagerfeuer seien nicht erlaubt.

Den Neuanpflanzungen im Wald haben Trockenheit und Hitze bisher noch nicht geschadet. „Die kühle und feuchte, aber nicht extreme Witterung im Frühjahr war da sehr hilfreich“, ergänzt der Forstmann. Sehr unterschiedlich stelle sich die Situation beim Schädlingsbefall dar. Die Borkenkäfer haben gerade ideale Bedingungen. „In den aufgestellten Monitoring-Fallen übersteigen die gefundenen Tiere deutlich die Zahlen des Vorjahres“, sagt Markus Biernath. Während die Borkenkäfer den Fichten gefährlich werden, hat die Eiche mehr Glück. „Diese weisen anders als im Vorjahr einen nur geringen Schädlingsbefall auf.“ Grund dafür, so der Forstmann, könnten die späten Luftfröste gewesen sein. Durch diese hat ein Teil der Eichen und Buchen zwar seine ersten Austriebe verloren, „aber offenbar haben auch viele Schädlinge nicht überlebt“.

Die Elbe hat sich in Dresden nach einem kurzen Anstieg auf knapp über einem Meter am Freitagnachmittag mit 91 Zentimetern wieder auf den Stand vom Dienstagnachmittag eingepegelt. Die Fachleute für den Elbepegel rechnen mit einem weiter fallenden Wasserstand. „Kritisch für die Schifffahrt wird es ab 70 Zentimetern“, weiß Karin Bernhard.

Heiko Hennersdorf und seine Kollegen versuchen, aus dem derzeitigen Wetter das Beste zu machen. Nach einem ertragreichen ersten Grünschnitt wurde die Hitze der vergangenen Tage genutzt, um auf einigen Flächen Heu zu machen. Gestern wurden die Ballen eingefahren.

