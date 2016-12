Trügerische Idylle

© Repro: Sammlung Schermann

Früher war mehr Lametta? Nein, mancher Baum erhielt auch vor hundert Jahren nur mäßige Portionen an Stanniolgefädel. 1916 war aber auch eine schwere Zeit. Ob sich die junge Mutter mit der Tochter unterm Baum ein Foto von Papa anschaut, der irgendwo in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges lag? Mit diesem Gedanken bekommt die in Görlitz abgestempelte Kartenidylle einen faden Beigeschmack.

