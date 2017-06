Trucks und Country Jonny Hill kommt als Stargast zum Truckertreffen nach Singwitz.

Beim Truckertreffen in Singwitz gibt es wieder viel Blech und Chrom zu bestaunen. © Carmen Schumann

Rund 250 Trucks aus Deutschland und Europa werden zum alljährlichen Truckertreffen auf dem Festgelände in Singwitz erwartet. Sie reisen am Freitag im Laufe des Tages an. Das Festgelände öffnet um 17 Uhr. Am Abend wird dann der Auftritt der Country-Legende Jonny Hill den ersten Höhepunkt des Festwochenendes bilden. Ab 20.30 Uhr ist der Österreicher live zu erleben. Ab 22.30 Uhr ist Party im Festzelt.

Am Sonnabend ist ab 10 Uhr auf dem Festgelände ein Unterhaltungs- und Showprogramm, moderiert von Tibor Eggestein zu erleben. Eine Jury wird die angemeldeten Trucks für den internationalen Wettbewerb „Schönster Truck Deutschlands“ bewerten. Der Weltmeister im Kettensägenschnellschnitzen ist bei seiner Arbeit zu erleben. Die Gruppe „Exit East“ zeigt Line-Dance-Vorführungen. Um 13 Uhr startet der große Truck-Konvoi durch Bautzen. Am Abend spielt ab 20 Uhr die Bautzener Partyband „Under Cover“.

Am Sonntag gibt es ab 8 Uhr das traditionelle Truckerfrühstück im Biergarten und im Festzelt. Ab 10 Uhr läuft wieder ein buntes Showprogramm auf dem Festgelände. Auch der Weltmeister im Kettensägenschnellschnitzen ist wieder vor Ort. Ab 11 Uhr kann man eine große Greifvögel-Flugshow erleben. Gegen 14.30 Uhr erhalten die Fahrer der schönsten Trucks im Festzelt ihre Pokale.

An allen Tagen finden ein Indianer-Camp mit Tipis, Pony-Reiten, Indianer- und Cowboyshows statt sowie Kinderschminken und Malstraße.

zur Startseite