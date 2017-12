Trubel und Besinnliches in Rothenburg Unmittelbar vor dem größten Fest des Jahres zieht der letzte Weihnachtsmarkt in der Region hunderte Besucher in den Bann.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Männergesangsverein 1845 Rothenburg bereitet den zahlreichen Zuhörern mit seinem traditionellen Weihnachtssingen besinnliche 90 Minuten. Der Bläserchor der Kirchengemeinde Rothenburg sowie der Schulchor der Grundschule Rothenburg und der Bariton Hans-Peter Struppe vom Theater Görlitz tragen mit ihren Auftritten zum Gelingen der Veranstaltung bei. Das Publikum lässt sich gern auf das Weihnachtsfest einstimmen. © Rolf Ullmann Der Männergesangsverein 1845 Rothenburg bereitet den zahlreichen Zuhörern mit seinem traditionellen Weihnachtssingen besinnliche 90 Minuten. Der Bläserchor der Kirchengemeinde Rothenburg sowie der Schulchor der Grundschule Rothenburg und der Bariton Hans-Peter Struppe vom Theater Görlitz tragen mit ihren Auftritten zum Gelingen der Veranstaltung bei. Das Publikum lässt sich gern auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Die Kindereisenbahn dreht bis in die Abendstunden des Sonnabends ihre Runden auf dem Weihnachtsmarkt.

Schlagersänger Vincent Groß tritt am Nachmittag zum ersten Mal auf der Bühne am Markt auf.

Mit lautem Glockengebimmel bahnt sich der Weihnachtsmann am Sonnabendnachmittag den Weg durch die Menge bis zur Bühne auf dem Markt. Gemeinsam mit den Besuchern erfreut er sich am Gesang der Mädchen und Jungen des Chores von der Grundschule der Neißestadt. Unmittelbar danach interviewt der Rauschebart einen weit gereisten musikalischen Gast. Denn der Schlagersänger Vincent Groß ist in der Schweiz zu Hause. Er begann hier vor sechs Jahren seine Karriere zunächst im Internet und später bei verschiedenen Shows auf der Bühne. Zu etwas späterer Stunde verbreitet er dann mit seinem zweiten Auftritt erneut gute Laune auf dem inzwischen gut gefüllten Markt der Kleinstadt. Denn die meisten Besucher des traditionellen Weihnachtssingens treten nach den Klängen der beiden letzten Stücke noch lange nicht den Heimweg an. Bei einer deftigen Bratwurst und heißem Glühwein genießen sie die weihnachtliche Atmosphäre unter dem Tannenbaum und zwischen den Verkaufsständen.

Neben einigen anderen Vereinen und Rothenburger Gewerbetreibenden bietet, wie jedes Jahr, auch der Lionsclub Niesky „Oberlausitzer Neiße“ das Heißgetränk mit und ohne Schuss an. Den Erlös dieser Aktion spendet der Club für einen guten Zweck unter anderem an Vereine und Kindereinrichtungen. Das Weihnachtssingen des Männergesangsvereins 1845 Rothenburg bereitet den Zuhörern eine musikalische Vorfreude auf das nun unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest. Mit viel Beifall bedankt sich das Publikum bei allen Mitwirkenden.

zur Startseite