Trubel in und an Neptuns Reich Das 31. Neptunfest lockte am Wochenende Hunderte Gäste an den Strand, die Piste sowie in das Festzelt am Halbendorfer See.

Der Neptun vom Norma-Teich in Schleife stach mit seiner Besatzung am Sonnabendnachmittag während des Badewannenrennens in See. Insgesamt acht selbst gebastelte Wasserfahrzeuge wurden mittels kräftiger Paddelschläge auf ihrem Rundkurs um die Badeinsel vor dem Strand bewegt. Für die Mannschaft aus dem Halbendorfer Nachbarort reichte es nicht aufs Siegertreppchen, dafür hatten sie sichtlich Spaß während der Aktion. © Rolf Ullmann

Leicht verärgert tauchte Neptun mit zwei seiner Nixen am Wochenende aus den Fluten des Halbendorfer Sees auf. Denn ungewohnte laute Geräusche und emsige Betriebsamkeit erfüllte den Strand sowie die sich daran anschließende Wiese. Doch sein Ärger verflog ziemlich schnell, feierten doch die Erdenwürmer ihm zu Ehren ihr nunmehr 31. Neptunfest. So ließ sich der Herr über Meere, Teiche und Tümpel dann auch nicht vom Geknatter der Trabimotoren aus der Ruhe bringen. Zwölf Piloten steuerten ihre zum Teil recht abenteuerlich wirkenden Gefährte gemeinsam mit ihren Beifahrern über den Parcour des 18. Trabi-Cross. Isabell Aurich aus Groß Düben stellte dabei als einzige Frau im Teilnehmerfeld unter Beweis, dass auch das vermeintlich schwächere Geschlecht mit den Tücken der Rennstrecke fertig werden kann.

Auf die Pilotin kam noch eine unerwartete Aufgabe zu. Sie drehte eine Ehrenrunde mit Stefan Friedel aus dem südbrandenburgischen Wadelsdorf. Der junge Mann fiel auf, weil er eine große Kugel an einer Fessel mit sich führte. Des Rätsels Lösung war schnell gefunden. Er feierte seinen Junggesellenabschied aus dem Wolfsrudel seines Heimatortes. Die Eindrücke während der Runde im Trabi kleidete er in die Worte: „Das war echt geil, war einfach schön, einmal mitzufahren.“ Nach den spannenden Vorläufen sowie den ersten Finalläufen bereiteten sich vier Besatzungen auf den Kampf um den begehrten Pokal vor. Das Team Fullinger aus Groß Düben sicherte sich dabei den dritten Platz. In einem rasanten Finallauf um den 1. Platz behielt die Besatzung Crazy in einer sehr knappen Entscheidung schließlich die Nase vorn. Sie verwies das Zweitaktgeschwader aus Schleife auf den zweiten Rang. Die Groß Dübener wiederholten damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr.

Auch beim populären Badewannenrennen gewannen die beiden Titelverteidigerinnen aus dem Vorjahr erneut den ebenso begehrten Pokal. Die beiden Supernixen vom Jugendclub Halbendorf steuerten ihre Badewanne souverän auf dem Rundkurs vom Strand zur Badeinsel und zurück. Ihr Kommentar vor dem Rennen lautete: „Wir wollen gewinnen und Königinnen der Herzen werden.“ Beide Vorhaben gelangen ihnen dann auch. Sie ließen der Halbendorfer Männermannschaft vom Team „Die lustigen Drei – leider nur zu zweit“ im abschließenden Rennen keine Chance. Während der Wettkampfpausen begeisterten die Jetskifahrer vom Partwitzer See sowie die Vorführungen mit Wasserski die zahlreichen Zuschauer am Strand. Guggenmusik und Stimmung mit dem Duo „Die Partypiloten“ bestimmten das Geschehen in den Abendstunden auf dem Festplatz. Ein Höhenfeuerwerk beschloss schließlich den Reigen der Veranstaltungen am Sonnabend. Am Sonntagnachmittag entstieg dann Neptun erneut mit seinem Gefolge den Fluten und befahl die Taufe einiger Erdenwürmer.

zur Startseite