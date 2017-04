Trubel in der Kinderstube Im Wildpark Osterzgebirge hat das Frühjahr viele neue, kleine Bewohner mitgebracht. Und die zeigen sich gern.

Sind die nicht süß? Tierpflegerin Maika Naß zeigt die zwei kleinen Minischweine, die Mitte März geboren wurden. Die Kleinen gleichen in vielem den großen Hausschweinen. Sie fressen das gleiche Futter und sind genauso intelligent, aber eben viel niedlicher. Deshalb halten sich einige diese Tiere wie einen Hund. Frau Naß würde das nie tun. „Die Tiere leben lieber draußen, sie brauchen Gesellschaft.“ © Egbert Kamprath

Auch im Wildpark Osterzgebirge hat das Frühjahr begonnen. In zahlreichen Gehegen ist jetzt mehr los. Und das liegt nicht nur an den höheren Temperaturen. Viele Tiere haben Nachwuchs. Den Anfang machte bereits im vorigen Jahr die Känguru-Mutter. Dass sich da etwas getan haben könnte, fiel aber nur den erfahrenen Tierpflegern auf. Nach der Geburt krabbelte das Kleintier in den Beutel, saugte sich dort an den Zitzen fest und ließ sich lange nicht sehen. Andere Tiere sind da wesentlich zeigefreudiger. Und davon können sich die Besucher fortan wieder bis 18 Uhr überzeugen. Der Wildpark hat mit der Zeitumstellung seine Öffnungszeiten erweitert. (SZ)

Tierbabys im Wildpark







