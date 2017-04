Trubel bei den Alpakas Der Alpakagarten lädt am Sonntag zum Hoffest nach Königsbrück ein. Fünf Tiere und ein Programm warten.

Im Königsbrücker Alpaka-Garten sind Sonntag wieder Gäste willkommen. © René Plaul

Der Alpakagarten in Königsbrück stellt sich am Sonntag wieder mit seinem Hoffest vor. Die Veranstaltung ist inzwischen zur Tradition geworden. Jörg Fiedler und Christina Kubasch haben Heiko Harig engagiert, der mit seinem neuen Programm auftritt. Die Sängerin Katharina Gärtner wird ihre Songs präsentieren, es wird Mode aus Alpakawolle gezeigt, der Carneval-Club tanzt und es gibt zum ersten Mal in der Geschichte des Hoffestes Mittagessen. „Wir bieten Kesselgulasch, Wurst und Kartoffelsalat an“, sagt Jörg Fiedler. 13 Uhr geht es los.

Jörg Fiedler und seine Frau haben sich mit der Alpakafarm auf dem Heinrich-Zille-Weg 44 schon vor einigen Jahren einen Traum erfüllt. Sie versorgen zurzeit fünf Alpakas, betreiben nebenberuflich einen Hofladen, bieten Wanderungen an und sind auf Märkten präsent. (SZ)

