Trotz Verbot überholt – Unfall

Motorradfahrer kollidiert mit Wildschwein Laußnitz. Schwer verletzt wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall in der Laußnitzer Heide. Der 33-Jährige war gegen 1 Uhr auf der B 97 zwischen Laußnitz und Ottendorf-Okrilla unterwegs, als ein Wildschwein plötzlich auf die Straße lief. Bei der Kollision stürzte er. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro entstanden war.

Getrunken, gefahren, überschlagen Großröhrsdorf. Außer Kontrolle geraten ist am Mittwochmorgen einem 37-Jährigen sein Honda Civic, als er auf der Straße durch Hauswalde durch eine Linkskurve gefahren ist. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt, der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten am Unfallort rochen Alkohol im Atem des Mannes, ein Test ergab knapp 0,8 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen, mit dem Fall befasst sich nun der Staatsanwalt.

Betrunkener Fahrer Kamenz. Mit 1,6 Promille Alkohol im Blut war in der Nacht zu Donnerstag ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer durch Kamenz unterwegs. Er wurde in der Fichtestraße gestoppt und fiel bereits bei Aussteigen durch einen leicht schwankenden Gang auf. Der Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Führerschein wurde eingezogen. Der Sachverhalt geht zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft.