Trotz Sturm kaum Schäden Was sich über Dresden am Dienstag zusammenbraute, war heftig, blieb aber ohne Folgen.

Es zerrte und ächzte, vor allem aber pfiff es ordentlich, als sich Weihnachten 2016 verabschiedete und die Nacht zum Dienstag hereinbrach. Ein Sturm zog durch Deutschland und fegte auch über Dresden. Vereinzelte Böen erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern. Es wurde sogar eine Warnung ausgerufen. Tagsüber frischte der Wind ständig auf und blies kräftig durch die Straßen, bevor sich die Wetterlage am Abend beruhigte. Bis dahin hatte es mehrfach ergiebige Schauer gegeben, gefolgt von ruhigeren Abschnitten, in denen sich sogar vereinzelt Klärchen zeigte. Die Sonne und relativ milde Temperaturen sorgten auch dafür, dass Hagel, der beispielsweise im Schönfelder Hochland den Boden weiß zudeckte, nach wenigen Minuten von Körnern zu Wasser wurde. Wer aber deshalb annahm, die Dresdner Feuerwehr wäre wegen des Achterbahnwetters im Dauereinsatz gewesen, irrte sich. Glücklicherweise sei im Stadtgebiet nichts weiter passiert, erklärte Feuerwehrsprecher Rainer Jonas auf SZ-Nachfrage. Vor allem die zahlreichen Bauzäune hielten. Die Arbeiter hatten sie offensichtlich gut gesichert, als sie ihre Baustellen für den Urlaub zum Jahreswechsel verließen. Lediglich in Weixdorf musste gegen Mittag ein Baum abgesägt werden. Er drohte umzustürzen, sagt Jonas. (SZ/lk)

