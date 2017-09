Trotz Regen auf’s Rad Zur 13. Auflage des Festes der Vereine kamen viele Besucher. Beim Radrennen haben die Sportler ihre Kräfte gemessen.

Rene Kremski (Mitte) war bei den Erwachsenen beim Reinsdorfer Rad-Ringl der schnellste. Daniel Gauer (links) fuhr auf Platz zwei, Ronny Kremski belegte am Ende Platz drei. © Jörg Schreiber

Jung und Alt haben sich vor der Reinsdorfer Feuerwehr versammelt. Von Freitag bis Sonnabend fand hier das Reinsdorfer Fest der Vereine statt. Einige Besucher hatten ihre Fahrräder dabei, um am Reinsdorfer Rad-Ringl teilzunehmen. Insgesamt über 50 Radfahrer in drei verschiedenen Altersgruppen traten gegeneinander an. Start war gegen 15.30 Uhr. Gefahren wurde eine Runde von der Reinsdorfer Feuerwehr über Neumilkau und die Reinsdorfer Straße zurück zur Feuerwehr. Die Erwachsenen fuhren die knapp drei Kilometer lange Runde zweimal, die jüngeren Teilnehmer nur einmal. Alle wurden von den Zuschauern kräftig angefeuert. Auch der leichte Regen hatte die Stimmung nicht getrübt.

„Es ist schön zu sehen, wie groß der Dorfzusammenhalt hier ist“, erklärte Simone Zimmermann. Sie wohnt seit 1983 in Reinsdorf. „Wir haben in letzter Zeit hier ganz schön Zuwachs bekommen. Am Freitagabend beim Lampionumzug haben die Kinder kaum noch auf einen Wagen gepasst“, erzählte sie. „Demnächst brauchen wir vielleicht zwei Wagen.“ Simone Zimmermann freut sich jedes Jahr auf das Fest der Vereine. „Man trifft manche Leute hier, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht“, schmunzelte sie. „Außerdem geben sich alle jedes Jahr so viel Mühe hier. Das ist wirklich schön.“

Organisiert wurde das Fest von einem Festkomitee und dem Reinsdorfer Ortschaftsrat. Beteiligt sind auch vier Vereine: der Karneval Klub Reinsdorf, die Freiwillige Feuerwehr, die Reinsdorfer Sportgruppe und der Männerchor. „Das Fest der Vereine gibt es in diesem Jahr zum 13. Mal“, erklärte Ortschaftsratsvorsitzender Michael Aniol. Er war bisher zufrieden. „Es regnet zwar im Moment etwas, aber es sieht auch aus, als wird es bald wieder besser“, meinte er am Nachmittag zuversichtlich.

Die ganz jungen Gäste des Fests fanden Abwechslung beim Kinderschminken und auf der Hüpfburg. Außerdem durften sie eine Runde im alten Feuerwehrauto der Reinsdorfer Wehr mitfahren. Die älteren Besucher versuchten sich an der Bierrutsche. Für Essen und Getränke war gesorgt. Draußen gab es Gegrilltes, im Feuerwehrhaus Kaffee und Kuchen. Am Abend waren die Besucher zu Programm und Tanz ins große Festzelt eingeladen. „Hier ist für Jung und Alt etwas dabei. Das ist wunderbar“, meinte eine junge Mutter, während ihr Sohn auf der Hüpfburg tobte.

Am späten Nachmittag standen dann auch die Gewinner des Radrennens fest. Bei den erwachsenen Rennradlern gewann Rene Kremski, bei den Mountainbikern siegte Mick Gühne. Bei den Kindern bis zwölf Jahre radelte Nick Lehmann als Erster über die Ziellinie. Den ersten Platz bei den Zwölf- bis 16-Jährigen belegte Jenson Button Estler. Zu gewinnen gab es Pokale für die Einzelsieger und einen Wanderpokal für das beste Radfahrer-Team.

zur Startseite