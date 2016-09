Trotz Minus sehr zufrieden Das Altstadtfest ist im Groben ausgewertet. Besucherzahlen nennt der Rathauschef nicht.

Detail aus den Festumzug des diesjährigen Altstadtfestes in Leisnig. © Dietmar Thomas

In verschiedenen Runden haben Mitwirkende, Stadträte und damit auch Geldgeber das Altstadtfest schon ausgewertet. Es war das 20. seiner Art und durchaus erlebenswert. Das haben zumindest am Freitag und Sonnabend auch viele Besucher so gesehen. „An diesen Tagen waren gut Gäste unterwegs“, resümiert Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Anders habe es am Sonntag ausgesehen. Da seien einige der Festplätze ziemlich leer gewesen. Das schieben der Bürgermeister und auch einige Mitwirkenden auf die heißen Temperaturen. Bei angekündigten 36 Grad suchten potenzielle Festgäste lieber Erfrischung in den Freibädern.

Besucherzahlen nennt der Rathauschef nicht. Er erinnert an das heiße Fest vor zwei Jahren, bei dem die Akteure schon mit einem Besuchereinbruch zurechtkommen mussten. „Diesmal waren noch weniger da“, so Tobias Goth. Er spricht von geplanten Einnahmen durch den Eintritt in Höhe von 23 000 Euro. Dieses Ziel ist um 1 000 Euro verfehlt worden. „Trotzdem sind wir sehr zufrieden mit dem Fest“, sagt der Bürgermeister. Auch namens des Mittelsächsischen Kultursommers bedankte er sich im Stadtrat bei allen Mitwirkenden, die sich bei der großen Hitze hingestellt und den Gästen ein paar schöne Stunden beschert haben. Auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer und Programmgestalter richtete Goth ein Dankeschön.

