Trotz Lehrerstreik offene Türen

Lehrerstreik und Tag der offenen Tür – wie passt das zusammen? In der Heidenauer Goethe-Oberschule kein Problem. Dort nämlich streiken laut Schulleitung nur sehr wenige Lehrer. Damit finden am Mittwoch regulärer Unterricht sowie der geplante Tag der offenen Tür zwischen 17 und 19 Uhr statt. Den bereiten und gestalten nun die Lehrer, die nicht streiken. Weil das die meisten sind, gibt es am Mittwoch keine Einschränkungen. Der Tag der offenen Tür richtet sich vor allem an derzeitige Viertklässler, die ab neuem Schuljahr in eine Oberschule gehen wollen. Im vergangenen Jahr hatte die Heidenauer Schule viel weniger Anmeldungen als 2015. Dohna hatte dem gegenüber zugelegt. (SZ/sab)

