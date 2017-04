Trotz Insolvenz: Für Sternekoch Hermann geht es weiter Statt das zehnjährige Jubiläum seines Gourmetrestaurants auf dem Weißen Hirsch feiern zu können, plagen den Dresdner Sternekoch Stefan Hermann finanzielle Schwierigkeiten.

Bohnen und Kaviar können die Dresdner auch weiterhin essen. Sternekoch Stefan Hermann wird seine Restaurants, das „Bean&Beluga“ auf dem Weißen Hirsch, das William im Staatsschauspiel und den Konzertplatz Weißer Hirsch, weiter betreiben. Alle Lokale haben wie gewohnt geöffnet, so seine Sprecherin. Zur Zusammenarbeit mit dem Semperopernball wollte sie noch nichts sagen. Das Atelier Sanssoucci in Radebeul sei nicht betroffen, da es zu einer anderen GmbH gehöre.

Am Freitag hatte der Sternekoch mitgeteilt, dass sein Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten ist. Das Amtsgericht hatte auf seinen Antrag das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das heißt, dass nicht ein Insolvenzverwalter die Geschäfte weiterführen wird, sondern Hermann selbst. Er bekommt aber einen Verwalter an die Seite gestellt, der ihn überwachen wird und die Interessen der Gläubiger vertritt. Das übernimmt der Rechtsanwalt Bruno Kübler. Er sanierte bereits das Seidnitz-Center nach dessen Insolvenz und führte es einem neuen Eigentümer zu. Das „Bean & Beluga“ würde laut Kübler auf das Jahr gerechnet Gewinne erwirtschaften, doch es gebe umsatzschwache Monate, die überbrückt werden müssten. In diesem Jahr kam eine Zwischenfinanzierung dafür nicht zustande. Daher die Probleme.

Die Schieflage trifft den Koch ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr. 2017 feiern Hermann und seine Belegschaft das zehnjährige Jubiläum des Gourmetrestaurants auf dem Hirsch. Im Juni will er das mit vielen Aktionen zelebrieren. Über die Jahre ist aus dem Koch ein Geschäftsmann geworden. Am Herd steht er nicht mehr. Ihm fehlt das Selber-Kochen sehr. Doch sich nach Tagen voller Meetings durch die Hintertür in seine Restaurants zu schleichen, sich die Kochjacke anzuziehen und vor den Gästen zu brillieren – das will er nicht. Erst im November wurde er von der französischen Gastro-Bibel Gault&Millau zum „Gastronom des Jahres 2017“ ausgezeichnet. Jetzt muss er kämpfen. (SZ/jv)

