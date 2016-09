Trotz Hitze Radebeuls Bäder sind zu Durch eine Fehlinformation im Internet standen Bilzbad-Besucher jetzt vor verschlossenen Türen.

Nichts mehr mit Welle – das Bilzbad ist, trotz super Badewetter, schon geschlossen. © SZ-Archiv/Norbert Millauer

Hochsommerhitze im September und viele Radebeuler wollen am Nachmittag oder am frühen Abend noch eine Abkühlung im Freibad genießen. Doch damit ist es vorbei.

Aktuell geschlossen heißt es auf der Bilzbad-Seite der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH (sbf) Radebeul. Dabei bleibt es auch bis zur nächsten Badesaison, sagt Gerald Risse, technischer Leiter der sbf GmbH. Bereits seit Montag ist das Bilzbad zu. Wer das Bad allerdings in Internet über Google aufrief, der las da trotzdem: Heute geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Und so standen einige potenzielle Badbesucher plötzlich vor verschlossenen Türen und waren gehörig verärgert.

„Die Synchronisation mit Google weist erhebliche Mängel auf“, sagt Gerald Risse. Es werde intensiv daran gearbeitet, alles auf dem aktuellen Stand zu haben. Allerdings fehle dem Anbieter ein Code zu Google, deshalb wurden am Mittwoch dort auch zum Lößnitzbad falsche Daten auf den Badseiten verkündet. So standen Öffnungszeiten von 13.45 bis 3 Uhr auf der Internetseite.

Aber ab dem heutigen Donnerstag ist das alles überholt. Denn das Lößnitzbad war gestern letztmalig in diesem Jahr geöffnet. Nun sind beide Radebeuler Freibäder zu.

Das Kötitzer Bad dagegen bleibt voraussichtlich noch bis Sonntag offen. Falls es weiter so warm ist und weder Regen noch Gewitter gibt, sagte eine Badmitarbeiterin. Sonst könnte es passieren, dass das Bad schon Freitag schließt.

Die Wetteraussichten für Radebeul und Coswig sagen allerdings allenfalls für Freitag noch Badewetter bis zum frühen Nachmittag voraus. Am Abend soll es Gewitter geben. Und am Sonnabend kommt der Regen dann flächendeckend ins Elbland. Bei auch nur noch maximal 20 Grad. Was sich in der kommenden Woche um die 20 Grad fortsetzt. Also, Badewetter ist dann vorbei, der Herbst ist da. (SZ/IL/per)

