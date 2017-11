Trotz Fahrverbot unterwegs Die Bundespolizei hat in Waltersdorf einen Autofahrer gestoppt, dem derzeit der Führerschein fehlt – und das nicht zum ersten Mal.

Symbolbild. © Julian Stratenschulte/dpa

Waltersdorf. Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch, gegen 23 Uhr, auf der Hauptstraße 72 in Waltersdorf einen 27-Jährigen erwischt, der trotz Fahrverbot mit einem tschechischen Renault unterwegs gewesen ist. Die tschechische Behörden haben dem Mann den Führerschein für die Zeit von April 2017 bis Februar 2018 aberkannt. Das ergab eine Abfrage über die gemeinsame Kontaktdienststelle. Für den Slowaken, der für Tschechien einen Aufenthaltstitel besitzt, ist es nicht das erste Fahrverbot, teilt Jessica Hempel von der Bundespolizei mit. So musste er den Führerschein schon mal 2016 für sechs Monate abgeben, anschließend bis 2017 für weitere zehn Monate. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, so die Sprecherin. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (szo/tc)

