Trotz Bewegungsmeldern nichts bemerkt Am Turnierplatz in Kalkreuth wurde Pferdegeschirr gestohlen. Die Chefin vom Reitverein will nun im Internet danach suchen.

In der Sattelkammer im Kampfrichterturm und in Baracken am Turnierplatz bewahrt der Kalkreuther Reit- und Fahrverein Pferdegeschirr und Sättel auf. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Kerstin Hirsch ist einigermaßen gefasst: Ende voriger Woche waren Diebe beim Kalkreuther Reit- und Fahrverein eingestiegen (SZ berichtete am Montag). Sie hatten ein etwa 300 Euro teures Einspanngeschirr für die Kutsche mitgehen lassen. Der Sachschaden, den sie verursachten, ist ebenso hoch. „Wir haben jetzt noch mal genau geschaut, mehr ist wirklich nicht verschwunden“, so die neue Chefin vom Reit- und Fahrverein. Kerstin Hirsch glaubt aber, dass die Langfinger eigentlich auf Geld aus waren und nun einfach mitgenommen haben, was ihnen anstelle der nicht vorhandenen Euros wertvoll erschien. „Das ist schon dreist, aber was sollen wir machen. Uns fehlen einfach die Worte“, so Kerstin Hirsch. Entstanden ist der Sachschaden vor allem an den schwer zu sichernden Holzbaracken auf dem Turnierplatz, die bei Reitveranstaltungen als Meldestelle dienen.

Über die Mauer geklettert

Schwer nachzuvollziehen ist die Tat für Kerstin Hirsch aber aus folgendem Grund: Der oder die Täter sind bei dem Einbruch am Abend oder in der Nacht über die Mauer geklettert. Das Tor zum Gelände war nicht beschädigt. Allerdings gingen die Bewegungsmelder an. „Wir haben die Nachbarn gefragt: Sie haben nichts bemerkt“, wundert sich Kerstin Hirsch. Offenbar fällt einem der Lichtschein nur auf, wenn man bewusst aus dem Fenster schaut.

Nun wird der Verein zumindest versuchen, das zweispännige Fahrgeschirr zu ersetzen und im Internet zu schauen, ob das Diebesgut dort irgendwo in Fachkreisen angeboten wird. „Allerdings wäre es ein Glücksfall, wenn wir es finden“, so Kerstin Hirsch. Denn das Einspanngeschirr war kein Einzelstück, sondern Serienfertigung. Es sei schwer, das unter sehr ähnlich aussehenden Stücken herauszufinden. Und das Eigentum dann auch noch zu beweisen. Ob das Stück ins Ausland gebracht wurde oder ob es gar eine Mafia dafür gibt – in letzter Zeit waren Reitvereine immer wieder Ziel von Diebstählen – weiß der Reit- und Fahrverein nicht. „Vor Jahren wurden in Berbisdorf Sättel geklaut und nach Polen gebracht“, erinnert sich Kerstin Hirsch. Das war im August 2015. Im Reitstall am Schlosspark im Radeburger Ortsteil hatten unbekannte Langfinger etwa 30 Reitsättel mitgehen lassen. Nach Angaben der Dresdner Polizeidirektion wurde der Diebstahlschaden mit mehreren 10 000 Euro beziffert. Die Täter waren ebenfalls in der Nacht eingedrungen und hatten bei ihrem Beutezug mehrere Spinde aufgebrochen.

Erst kurz zuvor schon geklaut

Erst kurz zuvor war im Berbisdorfer Reitstall am Frauenteichweg geklaut worden. Die Einbrecher ließen dort 25 Reitsättel und diverses Lederzeug mitgehen. Diebstahlschaden: mehrere zehntausend Euro.

zur Startseite