Trotz Baustopp wird weitergebaut Bevor auf der Oskarstraße Ruhe einkehrt, müssen mehrere Projekte abgeschlossen werden.

Am 1. März war Start des ehrgeizigen Projekts „Stadtbahn 2020“. Vermutlich ist es bald schon am Ende. © Rene Meining

Es kann trotz Baustopp noch zwei Wochen auf der Oskarstraße gebaut werden, vielleicht auch drei. Eigentlich wollte sich Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz am Freitag gar nicht festlegen auf die Zeit, die noch gebraucht wird, um alle laufenden Arbeiten abzuschließen. Das ist auch noch gar nicht möglich, assistierte ihm Leonhard Hanusch, der bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) für die Baustelle zuständig ist. „Wir nehmen im Augenblick die Arbeiten auf, die noch erledigt werden müssen“, sagte Hanusch. Dazu brauchen die Verantwortlichen noch ein oder zwei Werktage. Erst danach steht fest, wann die laufenden Projekte erledigt sind.

Die Beteiligten hoffen allerdings, dass nicht sämtliche Vorhaben gestoppt werden müssen. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) will mit dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen klären, ob vielleicht die Drewag-Projekte umgesetzt werden dürfen. Schließlich gehe es bei dem Baustopp um die Straßenbahnstrecke, die auf der Oskarstraße entstehen soll, nicht um die neuen Rohre und Leitungen des Versorgungsunternehmens. Das hofft auch Gerd Kaulfuß, Geschäftsführer der Drewag Netz GmbH. „Wir haben auf der Tiergartenstraße eine 100 Jahre alte Wasserleitung aus Gusseisen liegen“, sagte Kaulfuß. Diese Leitung wurde in den vergangenen Wochen bereits bewegt. Sie könnte brechen. Deshalb ist es jetzt zu gefährlich, sie einfach wieder zuzuschütten.

Lässt das OVG nicht mit sich reden, verschwindet die Baustelle voraussichtlich noch im Mai. Dann wird eine Schwarzdecke aufgetragen. Dieses Provisorium kann bis zu 400 000 Euro kosten, schätzt Reinhard Koettnitz. Und es bleibt dann, bis weitergebaut werden kann. Schmidt-Lamontain ist davon überzeugt, dass die DVB am Ende wieder grünes Licht für den Gleisbau bekommen. „Wir gehen von einem positiven Beschluss aus“, so der Bürgermeister.

