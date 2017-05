Tropfsteinhöhle wird Fall für Statiker Am Mittwoch trafen sich in Großenhain Experten am jüngst entdeckten Gewölbe. Es könnte zum Verkehrsproblem werden.

Im Inneren des Gewölbes bildeten sich Stalaktiten und Stalagmiten. © Kristin Richter

Das unterirdische Gewölbe an der Kreuzung Mozartallee/Meißner Straße, das bei Schachtarbeiten für eine neue Trinkwasserleitung gefunden wurde, bereitet den Bauleuten weiter Kopfzerbrechen. „Wir hören erst einmal auf, an dieser Stelle weiterzuarbeiten“, sagt Wassermeister Konrad Zscheile von der auftraggebenden Wasserwirtschaft Riesa-Großenhain.

Zscheile traf sich am Mittwochmittag mit Großenhains Oberbürgermeister Sven Mißbach und den Tiefbauexperten der Tieku Mühlbach. Vor Ort wurde bestimmt, dass Statiker das eingebrochene Gewölbe untersuchen sollen. Sie sollen einen Vorschlag machen, wie das Gewölbe, das sich vermutlich unter der Kreuzung fortsetzt, ausgesteift werden kann. „Wir wollen es nicht einfach verfüllen und drei Lkws Beton reinschütten“, sagt Zscheile. Eine sichere Lösung müsse her, damit das Gewölbe nicht später einmal einbricht und Kraftfahrzeuge in die Tiefe reißt. Um so ein Unglück zu vermeiden, wird es wohl notwendig sein, den jetzigen schmalen Graben größer auszubaggern, wahrscheinlich mehrere Meter in Richtung Kreuzungsmitte. Das könnte eine Sperrung der Kreuzung zur Folge haben und die momentan angespannte Verkehrssituation in Großenhain zusätzlich verstärken. „Doch so weit ist es noch nicht“, sagt Zscheile. Erst müsse das Ergebnis der Statiker abgewartet werden.

Links zum Thema Tropfsteinhöhle unter der Mozartallee

Mehr Sorgen bereitet dem Wassermeister, dass das eingebrochene Gewölbe noch immer geöffnet ist. Bauleute hatten in dem kaltfeuchten Gewölbe eine künstliche Tropfsteinhöhle entdeckt. Von der Decke wachsen Stalaktiten nach unten, und am Boden richten sich Stalagmiten in die Höhe. Außerdem gibt es hier einen Durchbruch zu den noch immer vorhandenen Kellerräumen des 1999 abgebrannten Sachsenhofs. Später wurde das Gebäude abgerissen und eingeebnet. Noch vor dem Wochenende soll der Baugraben, in dem sich der Eingang zu dem Gewölbe befindet, mit Stahlplatten gesichert werden. „Wir wollen vermeiden, dass Hobbyarchäologen auf die Idee kommen, hier reinzukriechen“, sagt Zscheile.

zur Startseite