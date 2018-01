Trompeter gewinnt Ehrenpreis

Hoyerswerda. Der Jury stellten sich am Wochenende im Regionalwettbewerb Sachsen-Lausitz in Hoyerswerda auch acht junge Musiker aus der Hoyerswerdaer Region. Am erfolgreichsten waren Posaunist Fritz Vogel und jeweils in der Kategorie „Fagott“ Gustav Noack und Rebecca Scholze. Sie erzielten je 23 Punkte: 1. Preis und Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der vom 9. bis 11. und 16. bis 18. März in Reichenbach (Vogtland) ausgetragen wird. Dort geht es um den Einzug ins Bundesfinale vom 18. bis 24. Mai in Lübeck. Das Preisträgerkonzert des Regionalwettbewerbes findet am Sonnabend, dem 3. Februar, ab 15 Uhr in der Aula des Hoyerswerdaer Lessinggymnasiums (Pestalozzistraße 1) statt. Den Sonderpreis des Hoyerswerdaer Oberbürgermeisters, in diesem Jahr ausgelobt für die höchste Punktzahl in der Solowertung Blechbläser, geht nach Hochkirch: Der Trompeter Gustav Hentges (Jhg. 2002) erreichte die Maximalpunktzahl 25. Er trägt beim Eröffnungskonzert der 53. Hoyerswerdaer Musikfesttage am 15. April in der Lausitzhalle ab 18 Uhr mit der Neuen Lausitzer Philharmonie einen Konzertsatz vor.

Hier die Ergebnisse der Teilnehmer der Region beim Regionalwettbewerb:

GUSTAV NOACK

(Lohsa / Jahrgang 2007)

Fagott, Altersgruppe II

23 Punkte / 1. Preis

Weiterleitung zum Landeswettbewerb

REBECCA SCHOLZE

(Wittichenau / Jahrgang 2006)

Fagott, Altersgruppe II

23 Punkte / 1. Preis

Weiterleitung zum Landeswettbewerb

FRITZ VOGEL

(Hoyerswerda / Jahrgang 2003)

Posaune, Altersgruppe IV

23 Punkte / 1. Preis

Weiterleitung zum Landeswettbewerb

JOHANNA SCHOLZE

(Wittichenau / Jahrgang 2009)

Querflöte, Altersgruppe I B

22 Punkte / 1. Preis

LUISE NUCK

(Hoyerswerda / Jahrgang 2004)

Gitarre, Altersgruppe III

21 Punkte / 1. Preis

MARLEEN LORENZ

(Maukendorf / Jahrgang 2001)

Gitarre, Altersgruppe V

20 Punkte / 2. Preis

LENA ZSCHORLICH

(Wittichenau / Jahrgang 2008)

Gitarre, Altersgruppe I B

20 Punkte / 2. Preis

MAXIMILIAN KERK

(Hoyerswerda / Jahrgang 2003)

Gitarre, Altersgruppe IV

18 Punkte / 2. Preis (red/JJ)

