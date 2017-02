„Trommeln ist Stimmung“ Jens Ehrt gefällt die Atmosphäre bei den Spielen der Waldheimer Handballer. Dazu will er seinen Teil beitragen.

Jens Ehrt (rechts) rührt die Trommel bei den Heimspielen des VfL Waldheim 54. Auch die Jungs der A-Jugend freuen sich über die lautstarke Unterstützung. © Dietmar Thomas

Der VfL Waldheim 54 hat einen Neuzugang. Doch nicht auf dem Spielfeld als Handballer, sondern auf den Zuschauerrängen. Jens Ehrt aus Grünlichtenberg sorgt seit Anfang des Jahres als Trommler für noch mehr Stimmung in der Halle. Ein Zuwachs, der beim Verein auf Begeisterung gestoßen ist. „Ich war im Dezember bei einem Heimspieltag des VfL in der Halle. Die Stimmung hat mir gefallen“, so Ehrt. In einer E-Mail an den Verein habe er seine Dienste als Trommler angeboten – kostenlos natürlich. „Noch am selben Tag war VfL-Vorstandsmitglied Manuel Kirpal bei mir und mit mir gesprochen. Das hat mich schon sehr beeindruckt“, sagt Ehrt.

Man sei sich schnell einig geworden, und so saß Jens Ehrt bei den beiden Heimspieltagen im Januar schon auf der Zuschauerbank und heizte die Atmosphäre bei den Spielen der ersten Mannschaften der Frauen und Männer an. „Trommeln ist Stimmung“, sagt Jens Ehrt. Es sei schrecklich, wenn es in einer Sporthalle still sei. Und wenn die Gastgeber gewinnen, wie am vergangenen Wochenende, dann ist die Freude umso größer. Wichtig ist ihm auch, dass er nicht der einzige Trommler ist. „Es macht mehr Spaß, wenn es mehrere sind.“

Der 51-jährige EU-Rentner, Jens Ehrt hat eine angeborene Körperbehinderung, freut sich, dass er so gut aufgenommen wurde. „Weil ich keinen Führerschein habe, hat mir der Verein angeboten, mich zu den Heimspielen zu Hause abzuholen und auch wieder heimzubringen“, sagt der Grünlichtenberger.

Trotz seiner Behinderung, die ihm das Laufen erschwert, ist Ehrt sportlich aktiv. Radfahren, Tischtennis und Besuche im Fitnessstudio stehen bei ihm auf dem Programm. „Wenn ich nicht immer Sport getrieben hätte, würde vieles vielleicht nicht mehr gehen“, ist er sich sicher. Ehrt hat als Jugendlicher eine Ausbildung zum Wirtschaftskaufmann abgeschlossen und danach bis 2005 in diesem Beruf in einem Grünlichtenberger Agrarbetrieb gearbeitet. Seit 2006 ist er EU-Rentner, will aber nicht nur zu Hause sitzen. Deshalb engagiert er sich seit 2008 bei der Diakonie in Geringswalde als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Besuchs- und Hospizdienst.

Zum Trommeln ist er eher zufällig gekommen. „Ein Freund hat mich mit zum Basketball nach Leipzig genommen. Seine damalige Partnerin spielte bei den Leipzig Eagles. Dort habe ich mit dem Trommeln angefangen und war einige Jahre integriert“, erinnert sich Jens Ehrt. Später habe er das Damenbasketballteam der HSG Mittweida unterstützt. Nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben sei es aber auch erst einmal mit dem Trommeln vorbei gewesen. „Ich brauchte damals auch Zeit für mich.“ Nun ist die Lust am Trommeln zurückgekehrt. Ob der VfL durch seine Unterstützung mehr Spiele gewinnt, vermag Jens Ehrt nicht zu sagen. Zumindest will er aber dazu beitragen, dass immer Stimmung in der Halle ist.

