Trommeln für die Konzentration Cajóns bringen mehr Rhythmus in den Unterricht der Oberschüler. Die Kistentrommeln sollen aber auch zur Teambildung beitragen.

Melissa (vorn) sowie Laurenz, Jonas, Tabea und Emely (hinten von links) präsentieren die neuen Kistentrommeln der Oberschule Hartha. © André Braun

Die Lehrer hätten die Erfahrung gemacht, dass Musik und Sport die besten Ausgangspunkte sind, um mit Kindern zu arbeiten, meint Kerstin Wilde, Leiterin der Harthaer Pestalozzi-Oberschule. „Ich würde eher Mathe und Englisch kürzen, aber nie die kreativen Fächer“, sagt sie ganz bestimmt. Denn Kreativität entwickle sich frühzeitig und bilde den Ausgangspunkt für viele Lebensprozesse.

Eine große Rolle spiele der Rhythmus der Musik. Aus diesem Grund hat die Schule jetzt 30 Cajóns, Kistentrommeln, angeschafft. Die Schulleiterin und Musiklehrerin Kerstin Neumann haben die Instrumente selbst beim Hersteller in Halle/Saale abgeholt. Zur Finanzierung erhielt die Schule eine „riesige Unterstützung von der Firma Stemke aus Hartha.“

Einige Schüler sind bereits öffentlich mit den Trommeln aufgetreten: zur Ausbildungsmesse im WelWel in Döbeln. Kerstin Neumann werde die Cajóns in allen Klassenstufen in Musik und in einigen auch in Deutsch einsetzen. Vor allem für die Fünftklässler sei der Umgang mit den Trommeln wichtig. „Sie müssen sich an einen ganz anderen Rhythmus als in der Grundschule gewöhnen und bei uns auch schon mal auf ein Handzeichen reagieren“, so Kerstin Wilde. Die Cajóns seien eine gute Übung. Bei Mädchen und Jungen mit einem besonderen Verhalten hoffen die Lehrer, mit der Nutzung der Cajóns die Stärken der Kinder herauszufinden. „Das gelingt mit Musik recht gut“, meint die Schulleiterin.

Das gemeinsame Trommeln stärke aber auch die Konzentration, die Entwicklung von Teams und fördere die Zusammenarbeit der Schüler. „Trommeln macht fühl-, hör- und sichtbar, ob und wie ein Team miteinander agiert“, so die Schulleiterin. Das Spiel werde sofort zum Gruppenerlebnis, wobei es gleichzeitig auf jeden Einzelnen ankomme. Das stärke auch die Persönlichkeitsentwicklung derer, die sonst inaktiv sind. Beim Spiel mit den Cajón stehen sie nicht abseits. Gleichzeitig kristallisiere sich mit der Musik schnell heraus, wer die Führungsarbeit übernehmen könne. Kerstin Wilde könnte sich auch vorstellen, das sich aus denen, die die Kistentrommeln im Unterricht nutzen, eine weitere Musikgruppe in der Schule entwickelt.

Wie das mit den Kistentrommeln funktioniert, wollen die Lehrer aber auch selbst einmal ausprobieren. Beim nächsten pädagogischen Tag werden sie auf den Kisten sitzen und die Hände im gleichen Rhythmus bewegen.

