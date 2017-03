Trommeln auf dem Laster Die Ska-Band Yellow Cap ist zurück von ihrer fünften Tour durch Brasilien. Dort singen die Leute schon die Texte mit.

Lars Friedrich und seine Band Yellow Cap in Belo Horizonte. © privat

Diesen Auftritt werden Yellow Cap so schnell nicht vergessen: Auf einem Lkw spielte die Ska-Band jüngst vor 5 000 Menschen bei einem Straßenumzug in Belo Horizonte. „Es war das wohl größte Konzert unserer diesjährigen Brasilien-Tour“, sagt Schlagzeuger Lars Friedrich. Die meisten Mitglieder der 1998 in Görlitz gegründeten Ska-Band haben inzwischen in Dresden ihre neue Heimat gefunden.

Auch auf ihrer fünften Brasilien-Tour in Folge war Belo Horizonte für sie immer noch besonders. „In dieser Stadt hat für uns alles angefangen“, sagt Friedrich. „Wir waren überwältigt von der Stimmung und trafen alte Bekannte wieder.“ Ein Bandmitglied lud Yellow Cap für den nächsten Tag zu einer Blocoprobe ein: In einer Lagerhalle erzeugten 150 Trommler ohrenbetäubende Musik und eine fantastische Stimmung.

Doch es war nicht der einzige Höhepunkt der Tour, die diesmal 14 Konzerte binnen 18 Tagen umfasste. Schon der Auftakt war ganz nach dem Geschmack der Musiker: Bei einem Grillen wurden 50 mal 30 Zentimeter große Rindfleischstücke mit grobem Meersalz bestreut und dann für eine Stunde über offener Flamme gegrillt. Dazu gab es jede Menge Caipirinha.

Ansonsten seien die ersten Tage durch die großen Temperaturunterschiede immer etwas anstrengend. „Außerdem nehmen wir aus Platz- und Kostengründen nicht alle Instrumente mit, sodass wir immer ein bisschen vom Zustand der vor Ort gestellten Technik abhängig sind“, erzählt der Schlagzeuger. Das sei manchmal schon recht abenteuerlich.

Die extra für die Tour zusammengestellte Titelliste bewährte sich schon beim ersten Konzert. Den letzten Auftritt hatten Yellow Cap beim Grito Rock Festival in Pocos de Caldas, ebenfalls eine Stadt, in der die Band stets ein Heimspiel-Gefühl hat: „Immer voll, die Leute singen die Texte mit, Wahnsinnsstimmung“, fasst Friedrich zusammen. Um 4 Uhr morgen verließ die Band die Bühne, 10 Uhr fuhr der Bus gen Sao Paulo, von wo aus die Musiker „erschöpft, glücklich, ein bisschen traurig und voller Eindrücke und Inspirationen“ die Heimreise antraten. Es dürfte nicht die letzte Brasilien-Tour der Band gewesen sein. „Wir kommen wieder!“

