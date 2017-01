Trödeltruhe wird Kleinkunstbühne In Nieder Seifersdorf startet in der nächsten Woche eine neue Veranstaltungsreihe. Zwei Neu-Görlitzer sorgen für Musik und Humor.

In der Trödeltruhe von Evelyne Michel und Barbara Firnhaber (hinten) finden nun auch kulturelle Veranstaltungen statt. Am kommenden Freitag gibt es humorvolles musikalisches Programm von Barbara (links) und Wolfgang Dach aus Görlitz. © André Schulze

Barbara Firnhaber und Evelyne Michel halten Wort. Noch während sie die Eröffnung ihrer Trödeltruhe vorbereiteten, sprachen die Nieder Seifersdorferin und die Arnsdorferin davon, in dem Raum auch zu kulturellen Veranstaltungen einzuladen. Das war Ende November 2016. Nicht mal acht Wochen später kündigen die beiden Geschäftsfrauen nun ihren ersten musikalischen Abend an.

Eigentlich ist der frühere Tante-Emma-Laden an der Hauptstraße erst seit Kurzem in die Trödeltruhe verwandelt. Hier gibt es ein Sammelsurium aus Möbeln wie Kommoden, Schränkchen, Buffets, Sofas, Tischen, Stühlen und auch Spiegel, Öfen, Leuchter, Lampen, Kerzenständer, Dekoratives, Kleidsames, Porzellan-Services, Tee-Services, Karaffen, Gläser und auch hübschen Schnickschnack. Schon am Eröffnungswochenende hatten sich sehr viele Neugierige umgesehen, und auch Käufer für die gediegenen und schönen Dinge. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Barbara Firnhaber. Schon vieles ist verkauft, Neues herangeschafft worden, unter anderem aus dem Elsass, wo Evelyne Michel vor dem Umzug nach Arnsdorf lebte. Die Trödeltruhe verändert immer wieder ihr Innenleben. Immer bleibt sie aber so eingeräumt und dekoriert, dass man meint, in die gute Stube der Großmutter zu kommen.

Nun also laden die ehemalige Chefin des gleichnamigen Friseur- und Kosmetiksalons in Nieder Seifersdorf und ihre Freundin Evelyne Michel zu einem humorvollen musikalischen Programm ein. Am 3. Februar ab 19 Uhr gibt es nicht nur was zum Hören und Sehen, auch Fingerfood und Wein werden angeboten. So wie es sich gehört bei einem unterhaltsamen Abend in kleiner Runde.

Neben den Gästen werden auch der stressige Chef und die zänkische Frau dabei sein. Die bringt Wolfgang Dach mit, oder besser gesagt, er widmet ihnen und weiteren Personen in einem wirklich lustigen Lied eine ganze Reihe Strophen. Und obwohl es „Ein Lied zum Träumen“ heißt, sollten Besungene wie auch Zuhörer ganz gut achtgeben: Denn auch das Träumen kann lebensgefährlich sein! Wie Wolfgang Dach das rüberbringt, ist einfach köstlich zu hören und dürfte vom feinsinnigen Lächeln bis zum Schenkelklopfen allerlei Reaktionen hervorrufen, je nach Temperament des Zuhörers. Wolfgang Dach und seine Frau Barbara also werden den ersten Abend gestalten, er als Musiker, sie als Moderatorin. Das musikalisch-literarische Programm nimmt die Zuhörer mit nach Österreich und macht einen Abstecher nach München. Nicht weit von der bayerischen Metropole lebte das Paar 14 Jahre in Garmisch-Partenkirchen. Von Dresden waren der Maler, der zu DDR-Zeiten im Kabarett „Lachkarte“ unter Hans Schaller spielte, und die Krankenschwester dorthin gezogen, um den Enkeln nahe zu sein. Nun sind die Enkel flügge, und das Paar wählte Görlitz als neuen Lebensort. Die Hände in den Schoß legen sie aber nicht. Mit ihren unterhaltsamen Programmen sind sie in Görlitz unterwegs, unter anderem im DRK-Pflegeheim, im Mehrgenerationenhaus und im Pflegestift Rauschwalde.

Dem ersten kulturellen Abend in Nieder Seifersdorf sollen weitere folgen. „Wir wollen einmal pro Monat einladen“, sagt Evelyne Michel. Als Nächstes gibt es wahrscheinlich eine Lesung mit der Zodeler Autorin Eva Mutscher. „Glückliches und Lehrreiches für alle Altersgruppen“ wollen sie bieten, ergänzt Barbara Firnhaber.

Es wird um Reservierung gebeten; Barbara Firnhaber, 03582773416 oder 01723708874

zur Startseite