„Trödelteam Familie Schöne“ lädt ein Bereits zum 5. Mal wird am ersten Januarwochenende bei Schönes in Merzdorf wieder für den guten Zweck „getrödelt“.

Der Erlös vom Flohmarkt im Hof kommt der Freizeitinsel zugute.

Merzdorf. Geschätzt um die 70 Kisten stapeln sich in einer Garage in Riesa-Merzdorf bis fast unters Dach. Nur an der rechten Seite bleibt ein schmaler Gang frei. Doch auch hier stehen ein paar alte Sensen und Holzrechen, weiter hinten finden sich ein Bollerwagen und ein Einkochapparat, Letzterer sogar noch mit original Bedienungsanleitung. „Das alles ist noch vom letzten Mal übrig geblieben“ sagt Sven Schöne.

Seit 2014 veranstaltet Familie Schöne jeweils am ersten Januarsonnabend einen privaten Trödelmarkt auf ihrem langgezogenen Hof in der Canitzer Straße, der fast schon am Ortsausgang liegt. Die Idee dazu kam ursprünglich von Schönes Onkel, der mal einen privaten Weihnachtsmarkt auf dem Hof veranstalten wollte. Das kombinierte Sven Schöne mit seinem eigenen Trödelhobby. Zuvor hatte er ab und zu auf den Nachtflohmärkten in der Sachsenarena einen Stand gehabt. „Wir haben dann überlegt, was wir mit den Einnahmen machen sollen“, fährt er fort. „Erst kurz zuvor hatte ich eine Patenschaft im Riesaer Tierpark abgeschlossen, und so haben wir das Geld dann eben dem Tierpark gespendet.“ 700 Euro kamen damals zusammen, seitdem haben sich die Einnahmen jedes Jahr gesteigert. 2017 waren es sage und schreibe 2700 Euro für die Lebenshilfe Riesa. Bei der 5. Neuauflage des Trödelmarktes liegt das Ziel noch höher: 3300 Euro, von denen diesmal die in unmittelbarer Nachbarschaft liegende Freizeitinsel profitieren soll. „Wir mögen halt runde Zahlen“, kommentiert Sven Schöne, der im Hauptberuf Elektriker ist, die neue Zielmarke.

Das Geld kommt nicht allein vom Erlös für die alten Sachen, sondern auch vom Verkauf von Glühwein und Bratwürsten. Die dazugehörigen 300 Brötchen spendet die benachbarte Bäckerei Klingner. „Außerdem haben wir insgesamt sieben Sponsoren, einer von ihnen rundet die Summe dann immer auf“, erzählt der 26-Jährige. Manche Leute würden auch einfach so Geld geben, ohne etwas mitzunehmen. Die Trödelsachen selbst erhalten Schönes ebenfalls kostenlos. „Die Leute bringen die Sachen einfach vorbei“, so Sven Schöne. Am meisten würden Gläser, Krüge und Bücher abgegeben. Letztere mitunter in solchen Mengen, dass Familie Schöne nicht alle annehmen kann. „Im Gegensatz zum Geschirr werden Bücher nämlich eher wenig gekauft“, berichtet der engagierte Merzdorfer. Ob er die alte VHS-Videokamera, die noch wohl verwahrt in der Garage wartet, wohl 2018 loswird? „Das ist was für Sammler und Liebhaber“, meint er. Als Trödelexperten sieht er sich allerdings nicht: „Ich habe gar nicht die Zeit, den Wert aller Stücke erst im Internet zu recherchieren. Kann schon sein, dass mal was Wertvolles dabei ist, und ich erkenne es nicht.“ Doch gerade die Aussicht auf wahre Entdeckungen macht den Charme solcher Hofflohmärkte aus.

Bevor es jedoch so weit ist, steht noch einiges an Arbeit an. 2000 Flyer verteilt Sven Schöne in den Briefkästen der Nachbarschaft vor der Aktion. „,Trödelteam Familie Schöne‘ lädt ein“, steht ganz oben auf den kleinen Handzetteln. Ohne Teamarbeit wäre das Event auch nicht zu stemmen. Am Tag vor dem Trödelmarkt werden alle Tische, Bänke und die kleine Bühne aufgestellt. Für die musikalische Umrahmung sorgt erneut die junge Gröditzer Band „Outline“. Und am Sonnabend beginnen Familie Schöne und ihre Helfer bereits um 7 Uhr damit, die Trödelkisten auszupacken und die Sachen ansprechend zu platzieren. Wenn dann alles gelaufen ist, braucht es eine gute Woche, bis auch die letzte Kiste mit nicht verkauftem Trödel in der Garage verstaut ist.

Doch warum macht sich die Familie den Riesenaufwand? „Man tut was Gutes und kommt dadurch mit vielen neuen Leuten in Kontakt und sieht andere, denen man sonst das ganze Jahr über nicht begegnet“, begründet Sven Schöne sein Engagement. Und da die Sache offenbar Erfolg hat, würde man auch ehrgeiziger, gibt er zu. Vielleicht werden es ja wieder 450 Besucher wie Anfang 2017 - oder gar mehr.

Der Trödelmarkt mit Bratwurst, Glühwein und Musik findet am Sonnabend, 6. Januar, auf dem Hof in der Canitzer Straße 48 in Riesa-Merzdorf von 14 bis 22 Uhr statt.

