Trödelmarkt zur Museumsnacht Im ehemaligen Schlecker-Laden im Sebnitz-Center geht das Licht wieder an. In den Räumen kann man einkaufen, aber nicht nur.

Ein Trödelmarkt soll eine neue Ära im Sebnitz-Center einläuten © Foto: Archiv SZ

Zur Museums- und Einkaufsnacht in Sebnitz am 4. November findet im ehemaligen Schlecker-Laden im Sebnitz-Center an der Langen Straße der erste Trödelmarkt statt. Die Hauseigentümer-Familie Walldorf und Brückenschänke-Gastwirtin Barbara Motz setzen in den Räumen gemeinsam ein weiteres Projekt um. Unter dem Motto „Kunst und Krempel“ soll das erste Kulturkaufhaus in Sebnitz entstehen. Hier sollen Interessierte künftig einkaufen, aber auch selbst anbieten können. Das können zum Beispiel selbst gemalte Bilder oder besondere großformatige Fotos sein. Auch künstlerische Dinge, die zu Haus an der Werkbank oder am Küchentisch entstehen, sollen angeboten werden. Und eben auch Trödelmärkte sollen in den Räumen stattfinden oder Flohmärkte für Kinder, wo diese ihr Spielzeug tauschen können. Ein solches Angebot fehlt bislang in der Stadt.

Mit dem Kulturkaufhaus soll in dem bislang leerstehenden Geschäft etwas für Einheimische, aber auch für Touristen aufgebaut werden. Immer mit dem Ziel, wieder mehr Leute auch in diesen Teil der Langen Straße zu locken. Das Kulturkaufhaus soll zum Schauen, aber auch zum Kaufen anregen. So die Idee. Und mit dem Trödelmarkt zur 14. Museums- und Einkaufsnacht bekommt das Projekt Gestalt.

Geräumt wird schon seit einigen Tagen, und so manche neugierige Augen haben bereits durch die Fenster und Türen geschaut. Für den Trödelmarkt werden übrigens noch Anmeldungen entgegen genommen. Die sind telefonisch im Administrata-Büro auf der Talstraße möglich. Dort gibt es auch nähere Informationen dazu. Das Kulturkaufhaus ist nicht das einzige künstlerische Angebot im Sebnitz-Center. Das Administrata-Büro gleich gegenüber wird bereits für Ausstellungen genutzt. Während der Öffnungszeiten können Interessierte hier unter anderem auch Werke von einheimischen Künstlern aus der Nähe betrachten.

Kontakt für Anmeldungen: Administrata-Büro 035971 803351. Öffnungszeiten Büro und Kunstgalerie Lange Straße: Die. – Do., 10 Uhr – 14 Uhr

