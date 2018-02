Trödelmarkt im OKV Ebersbach Am Sonnabend und Sonntag kann man in Ebersbach stöbern und auch ein bisschen feilschen. Diesen und weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

© dpa

Es gibt wieder viel zu entdecken und zu feilschen auf 1000 Quadratmeter Fläche. Leseratten kommen in unserer großen Bücherlounge voll auf ihre Kosten. Und ganz neu gibt es eine große Auswahl an Stoffen zum Schneidern, Garne, Knöpfe, Nähmaschinen und alles zu günstigen Preisen. Lampen, Bilder, Sammlerware, Ostalgie, Deko, Second-Hand-Ware, Hausrat und Möbel. Es ist für jeden was dabei. Geöffnet ist am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

zur Startseite