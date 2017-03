Trödelmarkt am Schloss Wer seinen Keller entrümpeln will, kann sich jetzt in Hermsdorf anmelden und sich einen Stand sichern.

© René Plaul

Die Schloßpark-Gesellschaft lädt für Sonnabend, den 1. April, zu einem Trödelmarkt auf das Hermsdorfer Schloss ein. Hier können private Aussteller eigenen Hausrat oder schöne Dekoartikel, die einfach zu schade zum Wegwerfen sind, verkaufen – und damit dem neuen Besitzer eine Freude bereiten. Wer an diesem Tag also mit den Besuchern feilschen und seinen Dachboden oder Keller etwas entrümpeln will, kann sich für einen Stand jetzt anmelden. Für einen Biertisch fällt eine Gebühr von fünf Euro an. Anmeldungen nimmt Christian Baldauf unter 0152/ 37543339 entgegen. Der Trödelmarkt findet von 10 bis 17 Uhr statt und ist nicht für gewerbliche Teilnehmer gedacht. Der Aufbau der Stände erfolgt an dem Sonnabend ab 9 Uhr. (SZ)

www.schlosspark-gesellschaft.de

