Trödelmarkt am Museum Das Schwepnitzer DDR-Museum erwacht am 1. Mai eigentlich traditionell aus dem Winterschlaf. Doch das muss in diesem Jahr noch warten.

Uwe Jähnig setzt auf Technik. Am 1. Mai gibt es erstmal einen Trödelmarkt. © Matthias Schumann

Der Sammler und Ausstellungsmacher Uwe Jähnig startet am 1. Mai mit einem Trödelmarkt in die neue Saison des DDR-Museums auf der Ortrander Straße 25 in Schwepnitz. „Beginn des Flohmarkts ist um 10 Uhr, Ende circa 16 Uhr“, sagt der Schwepnitzer.

In den vergangenen Jahren öffnete Uwe Jähnig am 1. Mai eigentlich auch immer zum ersten Mal nach der Winterpause die Türen seines Museums. Doch in diesem Jahr müssen die interessierten Besucher noch eine Woche warten.

Organisator Uwe Jähnig wird die neue Technikzusammenstellung in seinem Museum nun erst am Sonntag, dem 7. Mai zum ersten Mal zeigen. Der Sammler hat aus seinem Fundus Rundfunktechnik aus den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen. Er löst damit auch die DDR-Design-Ausstellung ab, mit der er vor drei Jahren in dem einstigen Verwaltungsgebäude des Glaswerks begonnen hatte.

Einzelne Kompositionen sind aber auch weiterhin zu sehen, so zum Beispiel das orangefarbene Zimmer. (SZ/pre)

