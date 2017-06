Trödelhändler droht doch noch Gefängnis Zunächst kam er mit einer Bewährungsstrafe davon. Doch das Verfahren wegen Hehlerei gegen den Görlitzer könnte weitere nach sich ziehen.

Eigentlich sollte der 47-jährige Görlitzer mit dem Urteil des Landgerichts vom Donnerstag ganz zufrieden sein: 22 Monate Freiheitsentzug auf Bewährung für 18 Fälle gewerbsmäßiger Hehlerei, für die für jeden Einzelfall eine Mindeststrafe von sechs Monaten gilt. Zu Beginn des Verfahrens hatte Richter Dr. Hauke Hinrichs einen Vergleich vorgeschlagen: Geständnis gegen eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen 18 und 22 Monaten. Der Angeklagte hatte das ausgeschlagen und schwieg im gesamten Prozess, auch wenn Staatsanwalt Edgar Faulhaber ankündigte, dass dieses Verfahren dann kaum mit einer Strafe unter 24 Monaten enden würde, und eine Aussetzung zur Bewährung ausgeschlossen sei, der Görlitzer also ins Gefängnis müsse.

Jetzt aber doch: 22 Monate auf Bewährung, und das ganz ohne Geständnis. Und das, obwohl das Gericht am Ende keine Zweifel daran hatte, dass die Anklage zutrifft. Es hatte sich von den ursprünglich 51 Anklagepunkten auf die 18 wichtigsten konzentriert und die anderen fallen gelassen. Der Angeklagte hatte in diesen Fällen nach Überzeugung des Gerichts überwiegend originalverpackte Neuware zu Billigpreisen aufgekauft. Für diese Waren hatten die Verkäufer keine Kaufbelege. „Es war offensichtlich, auch anhand der verkaufenden Personen, dass diese Waren aus Vortaten stammen“, sagte Hinrichs in seiner Urteilsbegründung. Die Dinge kamen aus Diebstählen oder waren auf betrügerische Weise erlangt, zum Beispiel durch Internetbestellungen mit gefälschten Personenangaben. Einige Vortäter hatte das Gericht als Zeugen gehört, dazu die mit allen Mitteln wie Telefonüberwachung oder Observierung ermittelnden Polizisten. Und: Nach einer ersten Durchsuchung im Trödelladen hörten die Ebay-Verkäufe plötzlich auf. „Auch wenn wir Ihnen die Straftaten beweisen müssen und Sie nicht Ihre Unschuld, können wir davon ausgehen, dass Sie Kaufbelege vorgelegt hätten, wenn das möglich wäre“, ergänzte Hinrichs.

Trotzdem, und obwohl als höchste Einzelstrafe für einen Münzkoffer im Wert von 8 900 Euro zwölf Monate angesetzt wurden, kam das Gericht auf eine Gesamtstrafe unter zwei Jahren Freiheitsentzug. Gründe dafür sind das Fehlen von Vorstrafen beim Angeklagten, das unbescholtene Leben nach diesen immerhin schon fast vier Jahren zurückliegenden Taten und der große Zeitraum zwischen Straftaten und Verhandlung. Der kam auch dadurch zustande, dass dieses Verfahren zwischen Land- und Amtsgericht hin- und hergeschoben wurde. Wegen dieser langen Dauer gelten drei Monate der Strafe bereits als verbüßt. Erleichterung machte sich aber auf der Anklagebank auch nach dem Urteilsspruch auf Bewährung nicht breit. Denn dieses Verfahren steht nicht für sich allein. Finanzamt und Jobcenter saßen virtuell mit im Gerichtssaal. Der Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von rund 15 000 Euro Gewinn, die der Angeklagte im Jahr 2013 allein durch die Straftaten erzielt haben soll. Insgesamt soll der Angeklagte rund 100 000 Euro Umsatz über die ebay-Konten gemacht haben. Mit Sicherheit würden in diesem Fall Steuern fällig. Und weil er gleichzeitig auch Sozialleistungen über das Jobcenter bezogen haben soll, droht auch diesbezüglich Ungemach.

Sollte es zu weiteren Strafverfahren (zum Beispiel wegen Steuerhinterziehung oder Sozialbetrug) kommen und dort weitere Strafen ausgesprochen werden, müsste eine neue Gesamtstrafe mit den 22 Monaten Freiheitsentzug aus diesem Verfahren gebildet werden. Mehr als zwei Monate dürfen aber nicht dazukommen, sonst wäre keine Bewährung mehr möglich. Das Damoklesschwert Gefängnis schwebt also immer noch über dem Angeklagten.

Auch deshalb überlegen der Angeklagte und sein Verteidiger noch, ob eine Revision vor dem Bundesgerichtshof Sinn macht, um vielleicht die Strafe zu reduzieren. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.

