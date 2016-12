Trockener Platz für Konzerte Der Kunsthof Mockethal setzt auf eine Schlecht-Wetter-Variante. Im nächsten Jahr gibt es ein Jubiläum zu feiern.

Jörg Nitzsche (l.) und Rüdiger Weisheit checken schon mal die Akustik in dem neuen Veranstaltungsraum im Kunsthof Mockethal. © Norbert Millauer

Nein! Der dicke Kater Max, der zum Kunsthof Mockethal gehört und wärme- sowie streichelbedürftig ist, darf nicht rein. „Er würde hier nur Unfug machen, sagt Jörg Nitzsche vom Verein Tonart. Der Verein organisiert die Veranstaltungen im Kunsthof Mockethal. In den vergangenen Monaten hatten alle Mitglieder besonders viel zu tun.

Vor wenigen Tagen ist der neue Veranstaltungsraum eingeweiht worden, er befindet sich in einem Nebengebäude des alten Gehöfts am Rundling. Bei der Sanierung packten viele vom Verein mit an.

Rund 30 Personen haben Platz in dem gemütlichen Raum mit dem Tonnengewölbe. Der Fußboden wurde neu verlegt, an der Wand bollert ein Kaminofen. Ab sofort finden hier Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen statt.

Das war auch nötig, denn Nitzsche erinnert sich noch mit Schaudern an das Konzert zu Pfingsten im Außenbereich. Gäste sowie Musiker wurden von kräftigen Regengüssen durchnässt.

Jetzt gibt es eine Schlecht-Wetter-Variante. „Es fehlte einfach ein größerer Raum, auch für den Winter, damit wir unser Programm nicht unterbrechen müssen“, erklärt Vereinsmitglied Rüdiger Weisheit. Die Räumlichkeit mit direktem Ausgang zu einer Terrasse kann man übrigens auch für private Feiern anmieten.

Vor Kurzem war die schwedische Liedermacherin Sofia Talvik zu Gast in dem neuen Raum des Kunsthofes und erinnerte mit ihren Songs unter anderem an Suzanne Vega. Als Nächstes kommt Jan Augsberg. Der Sänger aus Braunschweig startete Anfang des Jahres, um in 365 Tagen an 100 verschiedenen Stätten 100 Konzerte zu geben. Das Ganze ohne Budget, nur mit seiner Gitarre und dem Notwendigsten im Gepäck. Er hat es fast geschafft: Mockethal ist seine 99. Station, berichtet Jörg Nitzsche.

Wie üblich gilt auch bei diesem Konzert im Kunsthof: Eintritt wird nicht erhoben, sondern zum Schluss geht ein Hut im Publikum herum, in den jeder Gast eine Spende werfen kann.

Das grobe Programm für nächstes Jahr steht schon. Am zweiten Augustwochenende wird es wieder die traditionelle „Sommermugge“ geben, bei der drei Bands aus der Region und von weiter her aufspielen. Außerdem stehen gleich zwei Jubiläen an, denn 2007 haben Jörg und Ute Nitzsche den Kunsthof gegründet. Ebenso will sich der Verein Tonart in die Feierlichkeiten 600 Jahre Mockethal einklinken. „Ich stelle mir vor, dass der Kunsthof während des Festes ein Anlaufpunkt für Kinder wird, wo es entsprechende Angebote gibt“, überlegt Jörg Nitzsche laut.

Kreativitätsseminare mit Ton

Außerdem kann und soll dank des neuen Veranstaltungsraums die Workshop-Strecke ausgebaut werden. Angedacht sind u. a. Kreativitätsseminare mit Ton.

Die Idee, regelmäßig kulturelle Veranstaltungen im Kunsthof zu etablieren, wäre nicht ohne die „Sommermugge“ entstanden. Dabei handelt es sich um ein Benefizkonzert, das zum ersten Mal 2013 im Kunsthof stattfand. Der Erlös ging ans Q 24 in Pirna, das stark vom Hochwasser betroffen war. Eine Erfolgsgeschichte, sodass Ute und Jörg Nitzsche im Jahr darauf gleich die zweite Auflage des Benefizkonzerts organisierten. Diesmal unterstützten sie den befreundeten Kunsthof Gohlis, der ebenfalls bei der Flut von 2013 unter Wasser stand. „Die Resonanz der Künstler, aber auch der Besucher war so positiv, dass uns der Gedanke kam, jeden Monat Kunst anzubieten“, blickt Ute Nitzsche zurück.

Jörg und Ute Nitzsche erwarben den historischen Hof am Rundling bereits 2006. Zum Konzept gehört, dass Feriengäste während ihres Aufenthalts künstlerisch tätig werden können und am Ende des Urlaubs mit ihrem selbst gemalten Bild nach Hause fahren. Außerdem bietet das Ehepaar Wochenkurse für gestresste Großstädter an, die hier in der Umgebung beim Malen wieder zu sich selbst finden können.

Konzert mit Jan Augsberg, 8. Dezember, 19 Uhr, Kunsthof Mockethal, Am Rundling 20,

