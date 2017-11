Trixi zieht den Stöpsel

Badefans können im Großschönauer Trixi-Bad nur noch in dieser Woche einem unbeschwerten Badevergnügen nachgehen. Wie die Trixi-Park GmbH informiert, ist das Freizeitbad vom 27. November bis zum 3. Dezember geschlossen. In dieser Zeit findet die alljährliche Grundreinigung des Freizeitbades statt. Das Freizeitbad schließt dafür am kommenden Sonntag bereits um 18 Uhr seine Türen. Die Saunalandschaft, der Wellnesstempel und der Kosmetikbereich bleiben von der Reinigung im Freizeitbad in der kommenden Woche aber unberührt – diese Bereiche bleiben wie gewohnt geöffnet. Foto: Trixi-Park

