Trixi sucht Vogelscheuchen-Bastler Die Einrichtung in Großschönau veranstaltet am 25. Mai ein Fest. Dort gibt‘s etwas zu gewinnen.

Sandra und Alexander mit den Kindern Marie und Felix und dem Trixi-Maskottchen im Trixi-Club © thomas eichler

Das Team vom Trixi-Ferienpark Großschönau sucht die kreativsten, witzigsten, originellsten Bastler aus Nah und Fern zum Vogelscheuchenfest am 25. Mai 2017, von 14 bis 18 Uhr, im Trixi-Dorf. Das teilt Steffi Richter vom Bereich Marketing mit. „Zum gefeierten ,Vogelscheucher’ für ein Jahr kann werden, wer mit der schönsten Vogelscheuche die fachkundigen Blicke der Jury überzeugt – je verrückter, desto besser“, berichtet sie.

Das Trixi-Team freue sich sowohl über die Teilnahme von Kindergarten- und Hortgruppen, Schulklassen, Vereinen, als auch Organisationen, Firmen oder Einzelpersonen. Der erste Preis für Kindergruppen ist eine Übernachtung mit Programm im Trix- Ferienpark, für Vereine und Firmen an selber Stelle ein lauschiger Lagerfeuerabend für bis zu 20 Personen, für Einzelstarter eine 10er-Tageskarte für das Bad – das heißt, zehnmal baden und in der Sole entspannen. Eine spontane Anmeldung vor Ort am Veranstaltungstag ist auch möglich – Bastelmaterial vorhanden. Besucher zahlen keinen Eintritt. (SZ)

Anmeldungen bis 20. Mai: Trixi-Bad, Jonsdorfer Straße 40, 02779 Großschönau, bad(at)trixi-park.de

zur Startseite