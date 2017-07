Trixi-Kletterpark unterstützt Kinderhilfswerk Die Großschönauer haben sich für das Wochenende ein spezielles Programm ausgedacht. Die Einnahmen werden komplett gespendet.

Der Abenteuer-Kletterwald am Trixi-Park beteiligt sich am kommenden Wochenende an der „Tarzan und Jane Charity“-Aktion. © SZ-Archiv/Kletterwald/Jens Järschel

Großschönau. Der Abenteuer-Kletterwald am Trixi-Park beteiligt sich am kommenden Wochenende an der „Tarzan und Jane Charity“-Aktion. Darüber informiert Sylvia Weidner vom Kletterwald. Bei der Aktion machen deutschlandweit insgesamt 57 Kletterwälder, Hochseilgärten und Abenteuerparks mit. Dahinter steht ein Engagement für Kinder in Not und die Rechte von Kindern. Die Kletter- und Abenteuerparks unterstützen so das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes.

Dafür hat sich jeder Kletterwald ein individuelles Programm überlegt, das mit Spenden an terre des hommes verknüpft ist. Im Abenteuer-Kletterwald in Großschönau kann man am Sonnabend und Sonntag an „Tree Monkeys“ senkrecht bis zu 15 Meter hoch in die Baumwipfel klettern, informiert Sylvia Weidner. Spezielle Klettergriffe werden dafür an den Bäumen befestigt und die Kletterwald-Trainer sichern die Gäste beim Aufstieg. Der Preis von vier Euro je Kletterer wird dann komplett ans Kinderhilfswerk gespendet. (SZ)

