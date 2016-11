Triumph in Down Under Der Döbelner Thomas Partzsch gewinnt Weltmeisterschaftsbronze im Zehnkampf.

Der Döbelner Thomas Partzsch (links) freut sich mit Weltmeister Valdis Cela aus Lettland (Mitte) und dem zweitplatzierten Finnen Lasse Kyrö über seine Bronzemedaille in der Königsdisziplin, dem Zehnkampf. © Christian Partzsch

Wochenlang hat er sich darauf gefreut, monatelang darauf hingearbeitet: die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der Senioren in Perth (Australien). Umso glücklicher zeigte sich Thomas Partzsch, der erfolgreiche Unternehmer und Sportler vom Döbelner SV „Vorwärts“, als er am Ende des zweiten Wettkampftages in seiner Altersklasse 65 mit der Bronzemedaille im Zehnkampf auf dem Siegerpodest stand. „Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man da oben steht und für die vielen Trainingsstunden belohnt wird. Da sieht man vor sich im Geist das Stadion und den Bürgergarten, wo ich so viele Trainingsrunden gelaufen bin“, sagte ein sichtlich gerührter Thomas Partzsch dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Das habe ich mir nicht zu erträumen gewagt.“

Dabei hatte der 69-jährige und damit älteste Starter seiner Altersklasse die 21-köpfige Konkurrenz aus aller Welt gleich in der ersten Disziplin gehörig geschockt. Im 100m-Sprint lief der Döbelner in 14,30 s die schnellste Zeit, mit der er sich wohl gleichzeitig auch für die deutsche 4x100m-Staffel qualifiziert haben dürfte. Während der Weitsprung mit 3,91 m nicht ganz nach den Wünschen von Partzsch verlief, und auch der Kugelstoß (7,77 m) eher durchwachsen war, überbot er im Hochsprung mit 1,33 m seine bisherige Bestleistung. Und da der Mittelsachse in 1:09,30 min auch über 400m die Bestzeit ablieferte, lag Partzsch nach dem ersten Wettkampftag auf dem zweiten Platz.

Allerdings wusste der DSV-Leichtathlet, dass es am zweiten Tag schwer wird, diesen zu verteidigen. Das begann im 100m-Hürdenlauf, in denen er in 21,04 s nicht wie gewünscht abschnitt und setzte sich im Diskuswurf fort. „Dort habe ich die Silbermedaille verschenkt“, ärgerte sich Partzsch. Beim ersten Wurf übertrat er, den zweiten absolvierte er als Sicherheitsversuch (21,58 m) und beim dritten rutschte ihm der Diskus aus der Hand, sodass ihm in dieser Disziplin nur der letzte Platz blieb. Das allerdings stachelte den Döbelner Ausnahmesportler zusätzlich an. So schaffte er im Stabhochsprung mit 2,00 m das, was er sich vorgenommen hatte, ehe es zum Speerwurf ging. „Mir war da richtig ärmlich zumute“, kommentierte er den Respekt vor einer weiteren, der von ihm eher ungeliebten Wurfdisziplinen. Der Vorsprung auf Platz drei war dahingeschmolzen. Doch mit 22,08 m verbesserte er seine bisherige Bestleistung um zwei Meter. So ging es im abschließenden 1500m-Lauf um Silber und Bronze, den Titel hatte der bärenstarke Lette Valdis Cela, der es auf 6801 Punkte brachte, praktisch bereits sicher.

„Du rennst um dein Leben“, hatte sich Partzsch vorgenommen und von Anbeginn die Führung übernommen. Am zweitplatzierten Finnen Lasse Kyrö zog er vorbei, den hinter ihm liegenden Chilenen Bernardino Uribe hängte er ab. Nachdem dann plötzlich der Finne die Führung übernahm, änderte Thomas Partzsch seinen Schlachtplan. Etwa 350 Meter vor dem Ziel gab er noch einmal alles, ging wieder vorbei und gewann mit drei Sekunden Vorsprung (6:48,80 min) den Lauf und am Ende die Bronzemedaille (5245 Punkte).

„Ich war überglücklich, habe im Ziel keine Luft bekommen. Aber es ist so schön, in meinem Alter so etwas erleben zu dürfen. Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich Dritter der Weltmeisterschaft bin, in einem Wettkampf, den man nicht umsonst die Königsdisziplin nennt.“ Entsprechend musste Partzsch dann auch den 800m-Lauf absagen, für den er ebenfalls qualifiziert war. „Man muss natürlich auch noch die Temperaturen von 25 bis 30 °C sehen. Ich war ratze kaputt“, sagte Thomas Partzsch und freute sich auf einen freien Tag, bevor er morgen über 300m Hürden seinen nächsten Wettkampf bestreitet.

