Triumph für Modellflieger

Riesa/Roßwein/Berlin. Die Petition „Pro Modellflug – Hände weg von unserem Hobby“ haben 128 007 Unterstützer aus der ganzen Welt unterzeichnet, davon 122 562 aus Deutschland. Damit wurde das für Deutschland erforderliche Quorum von 120 000 Stimmen erreicht.

Auch Riesaer Modellflieger vom Flugplatz Canitz haben unterschrieben und sich damit gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gewehrt. Er wollte die Flughöhe für Drohnen und Modellflieger auf 100 Meter begrenzen (SZ berichtete). Ein Referentenentwurf für eine „Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten” liegt vor. Dem Deutschen Modellfliegerverband (DMFV) zufolge sei „die allgemeine, ausnahmslose Deckelung auf 100 Meter vom Tisch“.

Jan Porebinski vom Modellfliegersportclub (MFSC) Roßwein ist Gebietsbeauftragter für Sachsen. „Dieser Erfolg ist zum Großteil dem DMFV zu verdanken, der großartige Arbeit geleistet und seine persönlichen Kontakte in die Politik genutzt hat“, meint Porebinski. Der Druck, der mit der Petition aufgebaut wurde, habe das Übrige getan.

Nun hat sich allerdings die EU des Themas angenommen. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) diskutiert Details für die Einführung eines Rechtsrahmens für Drohnen. „Einen Quadrocopter kann sich ja jeder einfach so im Laden kaufen und ohne Vorwissen, was das Thema Flugsicherheit betrifft, steuern. Die EU will konkrete Einschränkungen machen, wer wo fliegen darf“, erklärt er.

Dass dadurch für die Modellflieger im Verein neues Ungemach droht, glaubt Jan Porebinski nicht. „Wir sind geschult, unsere Flugplätze sind genehmigt. Da passiert nichts“, meint der MFSC-Chef. (sol)

