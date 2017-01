Handball Sachsenliga Frauen Triumph beim Dauerrivalen Die RIO-Damen bringen wichtige Punkte aus dem Vogtland mit und nehmen damit erfolgreich Revanche für die Hinspielpleite.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Die Reise ins Vogtland vollendeten die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz am Sonnabend mit einem deutlichen Sieg gegen Dauerrivale SV Plauen-Oberlosa 04. Nach spannenden 60 Minuten hieß 29:23 für die HSG RIO, was gleichzeitig einer der höchsten Erfolge gegen die Vogtländerinnen bedeutete. Vorausgegangen war ein packendes Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten.

Dank der Fahrschule Gerber, die einen großen Reisebus stellte, waren auch zahlreiche RIO-Fans mit nach Plauen gereist und unterstützten ihre Mannschaft tatkräftig. Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein zähes Ringen um jedes Tor. Riesa/Oschatz stellte eine 5:1-Abwehr, um den Plauener Rückraum nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Auf der anderen Seite ließ Plauens 6:0-Formation nur wenig Lücken zu. Die Abwehrreihen arbeiten hart, was schnell die ersten Zeitstrafen zur Folge hatte. Allerdings ließen die Schiedsrichter auch viel laufen. Nach 20 Minuten stand es 7:7. Während auf RIO-Seite vor allem Carmen Schneider und Sandra Kube für Gefahr sorgten, netzte bei Plauen hauptsächlich ihre Linksaußen ein. Mit der Halbzeitsirene gelang es Riesa/Oschatz dank eines wuchtigen Wurfes von Carmen Schneider, das erste Mal zwei Tore vorzulegen, so dass es mit 13:11 in die Pause ging.

Diesen psychologischen Vorteil brachten die Gäste in die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit ein. Wieder mit starker Abwehr, in der nun Julia Funke nach mehrwöchiger Pause ihr Comeback gab und Christin Müller dort entlastete, gelangen einige Balleroberungen, die im gegnerischen Tor untergebracht werden konnten. Der Vorsprung wuchs überraschend auf 21:14 in der 40. Minute an. Plauen-Oberlosa gab sich allerdings nicht geschlagen, nutzte das taktische Mittel des 7. Feldspielers, um wieder heranzukommen. Nun waren es die RIO-Frauen, die sich eine Schwächephase erlaubten. Weniger zielstrebige Angriffe und ausgelassene Chancen brachten die Gastgeberinnen wieder ins Spiel. 10 Minuten später waren sie auf 22:20 wieder ran. Höchste Zeit für die HSG einen Gang hochzuschalten, um den Sieg nicht auf der Zielgeraden aus der Hand zu geben. Wichtige Signale setzte dabei Torfrau Michelle Barth, die mehrere starke Paraden zeigte. Auf die Pressdeckung gegen Carmen Schneider und Sandra Kube fanden die RIO-Frauen die richtigen Lösungen und lagen fünf Minuten vor Schluss wieder 23:17 in Front. Diesen Vorsprung bestätigte Lena Bormann mit ihrem Treffer zum 29:23-Endstand.

Mit diesem hart erkämpften Erfolg gehen zwei ganz wichtige Punkte auf das Konto der HSG RIO, die im Hinspiel sich noch gegen den gleichen Gegner geschlagen geben musste. An der Spitze Sachsenliga bleibt vorerst der Radeberger SV aufgrund eines mehr absolvierten Spiels als die RIO-Frauen. (ml)

