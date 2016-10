Tritt für Tritt Die Mitarbeiter vom Altenberger Raupennest halten sich fit. Dabei hilft die Konzernspitze mit – und Roland Kaiser.

Sporttherapeut Thomas Kurkowsky, Doris Bretschneider, Martina Sommerschuh, Anke Gundel und Sarah Schirm – hier beim Mitarbeitersport – starteten auch beim olympischen Etappenlauf. © Egbert Kamprath

Das Raupennest hat seine kleinen Olympischen Spiele hinter sich. Während die Sportwelt nach Rio blickte, strampelten 70 der insgesamt rund 200 Mitarbeiter um die Wette – ganz freiwillig und vor allem in der Freizeit. 14 Teams aus dem Gesundheitszentrum und der Fachklinik in Altenberg lieferten sich mit über 400 Mannschaften der Johannesbad-Gruppe, zu der das Raupennest gehört, ein virtuelles Rennen zu allen neun Standorten des Gesundheitskonzerns, von Bad Fredeburg nach Usedom und zu anderen Zielen. Ein Fitnessarmband, das die Unternehmensgruppe den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung stellte, zeichnete alle Schritte auf. Bewegen aber mussten sie sich selbst. „Das ist schon interessant, mal zu sehen, was man so am Tag zurücklegt“, sagt Susanne Kadner, im Raupennest fürs Marketing zuständig. Experten empfehlen für die eigene Fitness, um die 10 000 Schritte am Tag zu laufen. „Ich habe mal 33 000 geschafft“, verrät die junge Frau und fügt hinzu: „Man hat in der Zeit schon mehr gemacht, weil wir uns auch gegenseitig angespornt haben.“ Die Daten vom Fitnesstracker wurden automatisch übertragen, sodass die Teams im Internet immer genau verfolgen konnten, wo sie im Feld liegen.

Tipps machten schnell die Runde. „Täglich mindestens dreimal zehn Minuten Zähneputzen sind nicht nur gut für das Gebiss, sondern bringen uns dem Sieg ein Stückchen näher“, riet zum Beispiel das Team mit dem Namen Vanilla Thunders. „Dabei ist die Benutzung einer elektrischen Zahnbürste für die Dauer des Etappenlaufs untersagt.“ Auch bei der Behandlung von Patienten war es ausdrücklich erwünscht, alle Übungen aktiv mitzumachen. Jeder Schritt zählte. Und mancher musste sich seinen Mannschaftskollegen erklären, was er in der Nacht gemacht hat, weil die Zahl plötzlich steil nach oben schnellte. Zu den Nachtaktiven gehörte auch Klinik-Leiter Hans-Jürgen Münch. Als er morgens zur Arbeit kam, standen mit einem Schlag um die 30 000 Schritte auf seiner Uhr. Der Raupennest-Chef amüsiert sich darüber heute noch. „Das habe ich bei Roland Kaiser zum Konzert gemacht – ich habe geklatscht.“ Denn das Fitnessarmband ist mehr Orientierung und Motivation als elektronisches Metermaß. Am Handgelenk getragen, registriert es nicht nur Schritte, sondern zeichnet jede Bewegung auf. „Das war schon eine lustige Aktion“, sagt Münch. Auch wenn das Raupennest nicht als Sieger hervorging, kann er dem olympischen Etappenlauf nur Positives abgewinnen. „Wir haben so viele Teilnehmer zum Mitmachen gewonnen, das Miteinander wurde praktiziert, und es wurde darüber gesprochen.“

Der olympische Etappenlauf ist nur ein Angebot, das die Johannesbad-Gruppe ihren Mitarbeitern macht. Im Raupennest gibt es einmal in der Woche kostenlos Sport für Mitarbeiter, zum Geburtstag erhält jeder einen Massagegutschein, es werden Gesundheitstage mit Stationen von Kräuterkunde bis Sehtest veranstaltet. Und für 44 Euro im Monat dürfen sie und ihre Familien im Bad schwimmen gehen. Die Beispiele ließen sich fortführen. „Wir haben Mitarbeiterbefragungen gemacht“, sagt Klinik-Leiter Münch. Dabei kam heraus, viele fühlen sich überlastet. Darauf hat das Raupennest reagiert – auch im Wissen, dass gesunde und zufriedene Mitarbeiter motivierter sind, am Ende auch krankheitsbedingt weniger ausfallen. Das Raupennest hat vor etwa zwei Jahren begonnen, diese Erfahrungen auch nach außen weiterzugeben und Firmen bzw. Einrichtungen im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu beraten und zu begleiten. Das hat noch Potenzial. „Von den etwa 90 Kontakten, die wir hatten, ist nur die Stadtverwaltung Neustadt übriggeblieben“, bedauert Münch. „Bei Arbeitgebern in der Region wurde entweder die Notwendigkeit noch nicht erkannt oder das Geld dafür ist nicht da.“ Anders kann sich Münch das nicht erklären. „Denn in Bayern und im Saarland ist das anders.“ Sie bieten Arbeitnehmern oft mehr als nur einen Job.

