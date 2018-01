Tristesse hinterm Schaufenster Mehr als 70 Geschäfte in Bautzens Innenstadt stehen leer. Auch beliebte Ecken sind betroffen.

Drei Geschäfte sind schon dicht, bei zwei Läden läuft der Räumungsverkauf: Die Wendische Straße in Bautzen ist vom Leerstand betroffen. Dabei kommen dort viele kauffreudige Touristen vorbei. Selbst auf der noch beliebteren Reichenstraße gibt es mittlerweile Geschäfte, die nicht vermietet sind. © Uwe Soeder

Bautzen. Den bekannten Schreibwarenladen an der Goschwitzstraße gibt es nicht mehr. Vor wenigen Tagen hat der kleine Bastelladen an der Wendischen Straße den Räumungsverkauf angekündigt. Bei dem Dekoartikel-Geschäft an der Seminarstraße sieht es nicht besser aus. Dort leeren sich die Regale ebenfalls. In letzter Zeit häufen sich die Nachrichten über Ladenbesitzer in Bautzen, die ihr Geschäft aufgeben. Aber laufen die Besucher tatsächlich an immer mehr leeren Schaufenstern vorbei? Die SZ hat den Test gemacht und die freien Läden in der Innenstadt gezählt. Die Ergebnisse der Zählung zeigen vier Tendenzen.

Tendenz 1: Der Ladenleerstand in Bautzen geht leicht zurück.

Die gute Nachricht zuerst: Obwohl Anfang des Jahres Läden geschlossen wurden, geht die Zahl der leeren Geschäfte in der Innenstadt zurück – wenn auch nur leicht. 73 ungenutzte Geschäfte gibt es derzeit. Vor zwei Jahren standen noch 85 Schaufenster leer. 2014 zählte die SZ sogar 91 Geschäfte ohne Mieter. Citymanagerin Gunhild Mimuß ist mit der Entwicklung einigermaßen zufrieden. „Es zeigt, dass solche Modelle wie die Testshops tatsächlich für eine Belebung in der Innenstadt sorgen“, meint sie. Testshops sind Läden auf Zeit. Der Immobilienbesitzer verlangt zum Beispiel für ein halbes Jahr eine geringe Miete vom Händler, um überhaupt wieder Leben ins Geschäft zu bekommen. Solche Vereinbarungen hat es in Bautzen bereits gegeben. So zog zum Beispiel an der Heringstraße ein Geschäft mit skandinavischem Wohndesign ein.

Tendenz 2: Immer mehr leere Läden werden anders genutzt.

Nicht nur Testshops ist es zu verdanken, dass die Zahl der leeren Läden zurückgeht. Es gibt eine weitere Erklärung: Einige Läden wurden schon zu Wohnungen umgebaut. Das ist zum Beispiel an der Hinteren Reichenstraße so. In andere Läden sind Händler aus- und Dienstleister eingezogen. Ein Beispiel ist die Kurt-Pachlek-Straße. Zwar sank dort die Zahl der leeren Schaufenster. Ruhig ist es aber geblieben, denn vor allem Immobilienbüros, Versicherer und Ärzte haben sich niedergelassen. „Mir wäre es lieber, wenn sich solche Büros weiter außerhalb ansiedeln würden, aber auch sie sorgen dafür, dass Leute in die Stadt kommen“, erklärt die Citymanagerin.

Tendenz 3: Leere Läden gibt es sogar auf belebten Einkaufsstraßen.

Längst gibt es Leerstand nicht nur an den Randlagen. Auch beliebte Ecken, wie die Wendische Straße oder die Seminarstraße, sind betroffen. Fragt man die Citymanagerin, welche Straße ihr die größten Sorgen bereitet, antwortet sie ohne zu zögern: „Die Reichenstraße“. „Es ist einfach die Straße, auf der die Touristen unterwegs sind. Die sollte gut gefüllt sein“, erklärt Mimuß. Doch trotz bester Lage gibt es dort inzwischen leere Schaufenster. Daran ist die Miete Schuld, meint die Citymanagerin. Einige Hausbesitzer würden mehr Geld verlangen, als die Händler zahlen können. Die Stadtverwaltung bestätigt dies. „Eine Neubesetzung hängt auch vom Engagement des Hauseigentümers, vom Zustand des Hauses und vom Mietpreis ab. Darauf kann die Stadt keinen Einfluss nehmen“, heißt es aus dem Amt für Wirtschaftsförderung.

Tendenz 4: Für einige Ecken gibt es kaum noch Hoffnung.

Ein Blick auf die Grafik zeigt es: An der Äußeren Lauenstraße sind leere Läden nicht die Ausnahme. Sie sind die Regel. Wie nirgends sonst folgt ein tristes Schaufenster dem Nächsten. Seit Jahren ändert sich nichts an dieser Situation. Ist die Ecke einfach nicht zu retten? Doch, das ist sie, meint Gunhild Mimuß. Auch diese Straße könnte lebendiger werden. Allerdings erst, wenn es am Lauenareal vorangeht.

Fazit: Der Leerstand in Bautzens Innenstadt bleibt ein Problem.

Die 73 leeren Läden sind kein Grund, sich auszuruhen. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren lediglich 22 Geschäfte nicht belegt. Das Amt für Wirtschaftsförderung beurteilt die Lage deshalb weiterhin kritisch. Um dem Problem etwas entgegenzusetzen, wollte die Verwaltung einen Leerstandsmanager einstellen. Doch diese Stelle wurde gestrichen. Untätig ist die Stadt aber nicht. Alexander Scharfenberg, Chef des Wirtschaftsförderamtes, engagiert sich im Innenstadtverein. „Es ist schade, dass unsere Bemühungen noch nicht die erwünschten Früchte tragen“, erklärt er. Die Stadt werde aber nicht damit aufhören, neue Ideen zu entwickeln, um den Leerstand zu senken.

Übersicht: Diese Läden der Bautzener Innenstadt stehen leer

