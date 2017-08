Triste Bahnhofstunnel sind jetzt bunt Deutsche Bahn und VVO haben einen Designer ans Werk gelassen, nun trifft hier Fortbewegung auf Heimat.

Designer Karsten Langner steht an einer grauen Treppenwand, so sah hier vorher alles aus. Im Hintergrund wird deutlich, wie anders die ehemals langweilige Unterführung inzwischen aussieht. © Norbert Millauer

Es ist vollbracht: Coswigs Einwohner können sich nun endgültig über einen renovierten und schönen Bahnhof freuen. Während hier schon im Laufe der letzten Jahre viel getan wurde, setzten die neuen Verzierungen der Bahnhofstunnel das i-Tüpfelchen obendrauf.

Seit gestern sind die Malerarbeiten unter den Schienen abgeschlossen. Obwohl, von Malen kann hier gar nicht die Rede sein. Denn was hier entstanden ist, kann getrost als Kunst bezeichnet werden. Designer Karsten Langner hat die ehemals langweilig grauen Wände mit viel Aufwand belebt. Nun sind die fünf Fortbewegungsmittel des Regionalverkehrs, zum Beispiel Bus, Zug, aber auch Fähre, auf originelle Art gestaltet, in Verbindung mit Gebäuden aus Coswig zu sehen. Unter anderem das Fährhaus oder auch der Bahnhof sind hier künstlerisch reproduziert.

Der Auftrag zur Gestaltung wurde schon im Herbst 2016 ausgerufen. Die DB Station & Service AG hatte sich in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) entschlossen, etwas Kreativität in die Unterführung des Bahnhofs in Coswig zu bringen. Da allerdings noch Baumaßnahmen im Gange waren und danach bereits der Winter vor der Tür stand, ging es erst im Frühjahr mit den Entwürfen weiter.

Schon der zweite Vorschlag von Karsten Langner überzeugte alle Beteiligten, sodass der 33-Jährige ab Anfang Juli mit den Arbeiten an den Wänden beginnen konnte. Und das ist wirklich keine leichte Aufgabe. Schon nach den ersten Schritten wird jedem Betrachter klar, was hier an Zeit investiert werden musste. „Der Tagesablauf sollte hier möglichst wenig gestört werden“, sagt der freischaffende Designer. Deswegen fing er immer erst nachmittags an und arbeitete oft bis tief in die Nacht, je nachdem, wie gut er vorangekommen war. Zehn bis 13 Stunden musste er sich aber auf jeden Fall einplanen.

Neben der offensichtlichen Verschönerung der trist verputzten Wände, versuchen die Auftraggeber so auch Graffiti oder anderen Schmierereien vorzubeugen. „300 000 Euro Schaden entstehen jährlich durch Graffiti oder zerbrochene Scheiben“, sagt der Leiter des Bahnhofsmanagements Dresden Heiko Klaffenbach über die Situation im Großraum Dresden. Vor Kunst haben die Sprüher dann doch mehr Respekt als vor kühlem Grau.

Auch Karsten Langner selbst hat schon viele Erfahrungen mit Graffiti gesammelt, hat sich aber in seiner beruflichen Laufbahn nie auf eine Technik festgelegt. Bei diesem Projekt, das zum Teil auch als optische Täuschung angelegt ist, hat er Schablonen und Linienrastern genutzt. Vinyl- und Trägerfolien kamen zum Einsatz, dass er hier praktisch immer alleine schuftete, ist bei diesem Aufwand umso beachtlicher.

Viele Fahrgäste, die vorbeigehen, gucken sich, häufig erst verwundert, dann beeindruckt, um. Die Motive aus der Heimat wissen zu überzeugen. Zwei ältere Damen halten kurz inne und bezeugen danach, dass er das „wirklich sehr schön gemacht“ hat. Der Künstler bedankte sich höflich und machte sich sofort wieder ans Werk. Dass er vor den ständigen Argusaugen der Fußgänger malen musste, ist ein zusätzlicher Stress.

Seine Arbeit dürfte einem Großteil der Radebeuler und Coswiger bereits bekannt sein, auch wenn sie es vielleicht nicht ahnen. Denn mit seinem Unternehmen farbclang.de hat er schon zahlreiche Ecken in der Umgebung verschönert. Unter anderem gehörten auch die Stadtwerke Elbtal zu seinen Kunden. Für sie hat er einige Trafos gestaltet, unter anderem in Radebeul auf der Richard-Wagner-Straße oder in Coswig am Wettinplatz. Auch die Lärmschutzwand zur S 84 gestaltete er gemeinsam mit seiner Freundin Valentina Winter, die ebenfalls künstlerisch tätig ist.

Die Einwohner und Besucher Coswigs haben also allen Grund zur Freude. Statt eines alten, verfallenen Bahnhofs, wie mancherorts üblich, gibt es hier zusätzlich zu einem frisch renovierten Gelände nun sogar Kunst.

