Fußball-Landesklasse Trio will nach durchwachsenem Start weiter nach oben Gröditz, Weinböhla und Coswig rangieren in der unteren Hälfte der Tabelle. Samstag erwarten die TuS-Kicker den FV 1911.

Landkreis. Nur zwei Mannschaften stehen nach vier Spieltagen in der Fußball-Landesklasse Mitte noch ohne Niederlage zu Buche. Spitzenreiter Hainsberger SV gewann bisher alle Spiele, Verfolger SG Empor Possendorf folgt dahinter mit zehn Punkten.

Durchwachsen war der Saisonstart unserer drei Vertreter, wobei die Gröditzer immerhin schon zwei Erfolge auf dem Konto haben. Am Samstag gastiert der Tabellenachte beim Neuling TuS Weinböhla (10.), der sich am ersten Spieltag den bisher einzigen Saisonsieg gegen den Coswiger FV (14.) gesichert hatte. TuS-Coach Yves Würgau hofft nach der Niederlage in Sebnitz (1:3 nach Pausenführung) auf eine Entspannung der angespannten Personalsituation. Zuletzt fehlten in der Kunstblumenstadt mit Maximilian Berndt, Julian Diener, Kay Ettelt, Tom Reichelt, Robin Frisch, Sebastian Möbius und Marcus Wilde gleich sieben Spieler.

Der Tabellenletzte aus Coswig (vier Niederlagen und 4:10 Tore) steht am Sonntag im „Poisenblick“ gegen die Possendorfer vor einer sehr hohen Hürde. Empors Spieler-Trainer Andre Heinisch, einst als Profi in Griechenland aktiv und eine Saison auch für den Radebeuler BC am Ball, hat eine spielstarke Truppe um Routiniers wie Oliver Göschick und Danny Moses geformt. Moses spielte einst mit Neustrelitz im DFB-Pokal gegen Bayern München, Göschick bringt die Erfahrung von 78 Oberligapartien ein. Andre Heinisch war im Sommer auf den Trainerstuhl gerückt, weil Jens Wagner nach acht Jahren in Possendorf zu Stahl Freital wechselte. (js)

