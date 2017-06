Trio verprügelt Iraner

Ein junger Iraner wurde in der Friedrichstadt von drei Unbekannten zusammengeschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Übergriffs mit einem möglicherweise fremdenfeindlichen Hintergrund.

Der 18-Jährige war am Sonntag um 20 Uhr in der Behringstraße unterwegs. Dort wurde er von drei Männern in eine verbale Auseinandersetzung verwickelt. Anschließend attackierte das Trio den Heranwachsenden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Weil ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun das Operative Abwehrzentrum wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer sei leicht verletzt worden. Der junge Mann hat den Übergriff erst am nächsten T angezeigt.

Einer der Täter ist etwa Mitte 20 und bis zu 1,80 Meter groß und hatte kurzes blondes Haar. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, das vorne bedruckt war. Von seinen Komplizen gibt es noch keine Beschreibung. Hinweise an die Polizei unter 4832233. (SZ/lex)

zur Startseite